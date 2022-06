Kubová je v semifinále padesátky: Fígl odkoukala od rekordmana

Jak moc vás po nevydařené stovce postup na poloviční trati potěšil?

„Já jsem strašně ráda, ono to bylo hrozně zvláštní. Jakmile jsme odstartovaly, tak jsem slyšela strašný hluk. Nevěděla jsem, jestli start není zrušený, to mě trošku znervóznilo. Pak jsem si říkala, že musím jet, přinejhorším to poplaveme znova… Ale naštěstí to byl jenom hluk od lidí, od diváků, jsem ráda, že jsem nepřestala plavat.“

Od startu jste pěkně vypálila, že?

„Ona je to padesátka, nejde to jinak, já to vlnění mám prostě dobrý. Já ztrácím v plavání nad vodou. Prostě jsem ráda. Trošku mě mrzí, že jsem byla nervozní, jak jsem slyšela ten hluk. V tom by se to dalo zlepšit, ale… Ulevilo se mi, jsem hrozně ráda.“

V Budapešti si znakaři často dávají na čas při přitahování do startovní pozice kvůli ideální pozici před startem…

„To já dělám taky, já se taky přitahuju pozdějc, odkoukala jsem to od Ryana Murphyho. Jeho starrtovní reakce je třeba 0,48, normální průměrná u znakařů je 0,57. Jenom na startovní reakci získá desetinu, což na padesátce, potažmo na stovce je docela dost. Já jsem to odkoukala, dělám to od prosince. Jakmile řeknou na místa, já je chvilku nechám vycukat, protože na mě počkat musí. A já pak ve startovní pozici nejsem tak dlouho jako ti ostatní.“

Máte také limit na srpnové mistrovství Evropy v Římě…

„Mám, ale nevím, jestli pojedu. Já nejsem typ člověka, který si na Evropu jede pro semifinále. Stovka pro mě byla zklamání. Čas je na nic, ale mrzí mě, že jsem byla první náhradnice. Směřovali jsme k tomu, že limit na Evropu ještě nemám. Ale včera jsme se bavili o tom, že na tu Evropu prostě nepojedu. Vnitřně se mi ulevilo, že jet nemusím. Za patnáct let jsem víceméně nevynechala jedinou soutěž. Pro mě to znamenalo, že najednou něco nemusím a chci si zaplavat nejlepší letošní čas.“