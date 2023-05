Český supertalent (17) má laso od Phelpsova kouče: Je to lákavé, usmívá se

Na zlínském sportovním gymnáziu je teprve ve třeťáku, ale na víkendy si jen tak mimochodem vyráží na cesty po Evropě, kde dává zabrat světové špičce.

V dubnu takhle Miroslav Knedla přiletěl do Stockholmu, kde vyhrál znakařskou padesátku ve vyrovnaném českém rekordu 24,93 sekundy a na krátké polohovce skončil třetí, když časem 2:01,28 minuty národní rekord překonal. Minulý týden se pak blýsknul na dvou mítincích prestižní série Marie Nostrum.

Znakařskou padesátku vyhrál v Barceloně i v Monaku, kde v netradičním systému vyřazovacích soubojů posunul český rekord na 24,75. A navíc přidal další rekordní zápis v juniorské kategorii na znakařské stovce (54,32).

„Je to talentovaný kluk, jede mu všechno,“ pochvaluje si Knedlův trenér Zdeněk Kasálek. „Není to jenom o sprintu. Má rekord na padesátku znak, ale teď zaplaval i limit na mistrovství Evropy juniorů a mistrovství světa juniorů na dlouhé polohovce. Má širokou škálu, co by mohl plavat. Sešly se u něj cit pro vodu, hlava a tréninkové úsilí.“

Knedla je každopádně dalším trumfem české znakařské školy. Na reprezentačních soustředěních může trénovat se zkušeným Tomášem Frantou i Janem Čejkou, juniorským mistrem světa z roku 2019.

„Je skvělé, že v Česku máme takhle skvělou znakovou konkurenci. Postupně se navzájem vytahujeme,“ pochvaluje si Knedla. „Minulý rok, když jsem měl tu šanci poprvé, tak mě strašně vytáhlo, že jsem se mohl porovnat s Honzou i Franťákem. I tenhle rok jsme toho na společném soustředění udělali opravdu hodně.“

2 V tolika disciplínách překonal sedmnáctiletý Miroslav Knedla seniorské národní rekordy, zlepšil je na 50 metrů znak a v polohovém závodě na 200 metrů

Knedla na Čejku vloni navázal, když z juniorského světového šampionátu v Limě přivezl dvě bronzové medaile ze závodů na 50 a 100 metrů znak. Ve Zlíně má dobré podmínky a parťačku v talentované prsařce a spolužačce z gymnázia Janě Přibylové.

Dál ho čeká strategické uvažování o budoucnosti. Znaková padesátka není na olympijském programu, takže útok na olympijský limit musí cílit na stovku nebo krátkou polohovku.

„Nejblíž je zatím na stovce znak, asi o půl vteřiny. Tam to směřujeme, ale mně se líbí i ta polohovka,“ říká kouč Kasálek.

Knedla letos ještě dostane příležitost útočit medaile na mládežnických vrcholech, čeká ho červencové MEJ v Bělehradě, ME do 23 let v Dublinu a MSJ v Netanji. Kvůli tomu vynechá dospělý světový šampionát ve Fukuoce. Dál pak zvažuje, že by svou plaveckou kariéru spojil se studiem ve Spojených státech.

„Psali mi z více univerzit. Kdybych to měl brát studijně, nejlepší nabídka je ze Stanfordu. Ale co se týče plavání, nejlepší univerzitou je Arizona State. Tam trénuje Bob Bowman, bývalý trenér Michaela Phelpse, což je velmi lákavé,“ říká Knedla.

Bowman se k angažmá v Arizoně upnul poté, co pomohl Phelpsovi k rekordním 28 olympijským medailím.

„Všichni si tady v poušti žijí svůj sen. Je to skvělé místo pro život a má práce na univerzitě je fantastická. Je to báječné prostředí,“ pochvaloval si Bowman před několika lety.

Knedla si ale na rozhodnutí nechává čas.

„V září se tam jedu podívat na recruit trip. Navštívím univerzity, uvidím okolí a později se rozhodnu,“ plánuje.