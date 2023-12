Plavec Graclík na ME 27 setin od medaile, znakař Knedla v rekordu šestý

Devatenáctiletý Gracík do finále postoupil se třetím časem, přičemž se v úterý na dvě setiny přiblížil padesátisekundové hranici. V boji o medaile předvedl čas 50,25, což je jeho druhý nejlepší výkon v životě. V bazénu, kde loni vyhrál v této disciplíně juniorské mistrovství Evropy, se dočkal zatím největšího úspěchu na seniorské scéně. Od medaile ho dělilo 27 setin sekundy.

Oproti semifinále se Gracík snažil udělat nějaké změny. „Šel jsem do toho s tím, že to zkusím jet naplno úplně všecko, nebudu to šetřit, protože nemám co ztratit. To, co jsem chtěl změnit, se mi tak půl na půl povedlo. Nějakou obrátku jsem zlepšil, nějakou jsem lehce zhoršil. Bohužel mi nevyšel úplně dohmat,“ konstatoval na svazovém facebooku.

Vítězný Ponti zaplaval nejlepší stovku motýlek v evropské historii. Čtrnáct let staré kontinentální maximum Rusa Jevgenije Korotyškina vylepšil o jednu setinu. Gracík plaval hned vedle novopečeného rekordmana. „Já jsem si to moc neužil, užiju si to až na videu. Ale je to skvělý pocit plavat mezi plavci na takové úrovni,“ poznamenal.

Osmnáctiletý Knedla, který v září vyhrál znakařskou padesátku na juniorském mistrovství světa, se prosadil i při debutu na vrcholné seniorské akci. Ve finále obracel jako třetí, ale ve druhé pětadvacítce tři pozice ztratil. I tak ubral dalších pět setin ze semifinálového času, kterým vyrovnal rok staré české maximum Tomáše Franty. „Já si myslím, že to byl téměř perfektní závod. Možná ta výdrž tam chyběla. Start se mi podařil nejvíce, teď už by to lépe asi ani nešlo zaplavat. Jsem nadšený, chtěl jsem se zlepšit a i pět setinek je super,“ uvedl Knedla.

Ze šesté příčky byl nadšený. „Myslím si, že to je skvělý úspěch. Už jsem hodně chtěl a s trenérem jsme už byli rádi za každou příčku, co se dostanu víc dopředu. Řekl bych, že už se pomalu dostávám mezi evropskou špičku, ale pořád věřím, že mám ještě co dělat, abych se jim vyrovnal a měl šanci s nimi příště bojovat, být jeden z favoritů na medaili,“ řekl Radiožurnálu Sport.

Tentokrát ho od bronzové pozice, o kterou se podělili Ital Lorenzo Mora a Švýcar Thierry Bollin, ho dělilo jedenáct setin sekundy. „Už se těším na další disciplíny, které mě tu čekají,“ doplnil Knedla, jenž by měl ještě startovat na 100 metrů znak a v polohovém závodě na 100 metrů. Znakařskou padesátku vyhrál Francouz Mewen Tomac (22,84).

Prsaři Matěj Zábojník a Vojtěch Netrh se do finále stovky neprosadili, ačkoliv oba zlepšili výkony z dopolední rozplavby. Zábojník zaplaval čas 58,23 a zařadil se na dvanáctou příčku, Netrh si vylepšil osobní rekord na 58,54 a obsadil patnáctou pozici. K účasti v osmičlenném finále byl potřeba čas 57,87, vítěz semifinále Nizozemec Arno Kamminga byl o další sekundu a půl rychlejší.

Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu v Otopeni (Rumunsko):

Finále:

Muži:

50 m znak: 1. Tomac (Fr.) 22,84, 2. Braunschweig (Něm.) 23,00, 3. Mora (It.) a Bollin (Švýc.) oba 23,10, ...6. Knedla (ČR) 23,21 - český rekord.

100 m mot.: 1. Ponti (Švýc.) 48,47 - evropský rekord, 2. Groussset (Fr.) 49,00, 3. Peters (Brit.) 49,98, ...5. Gracík (ČR) 50,25.

4x50 m pol. záv.: 1. Itálie (Mora, Martinenghi, Ceccon, Zazzeri) 1:30,78, 2. Británie 1:32,60, 3. Nizozemsko 1:33,03.

Ženy:

50 m v. zp.: 1. Colemanová (Švéd.) 23,52, 2. Gastaldellová (Fr.) 23,71, 3. Jensenová (Dán.) 23,89.

800 m v. zp.: 1. Kirpichnikovová (Fr.) 8:08,48, 2. Quadarellaová (It.) 8:14,83, 3. Keselyová (Maď.) 8:18,73.

100 m prsa: 1. Jefimovová (Est.) 1:03,21, 2. Pilatová (It.) 1:03,76, 3. Schoutenová (Niz.) 1:04,04.

Semifinále s českou účastí:

Muži:

100 m prsa: 1. Kamminga (Niz.) 56,37, ...12. Zábojník 58,23, 15. Netrh (oba ČR) 58,54.