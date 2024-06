Seemanová v olympijské sezoně září, čeká ji ME: Nebudu zpomalovat

Mezi olympiádami zažila Barbora Seemanová kritický rok, který ztratila kvůli zdravotním potížím. V pravý čas ale zase našla sílu a jede na parádní vlně. V únoru na MS v Dauhá jí scházelo pouhých třináct setin sekundy k medaili z mistrovství světa v dlouhém bazénu. Před pár dny zazářila v Londýně a teď už ve slovinské Kranji ladí formu na mistrovství Evropy v Bělehradě, kde může navázat na tři roky starý titul kontinentální šampionky.

V Londýně jste zaplavala národní rekordy na 200 i 400 metrů kraul a na krátké polohovce. Co vám to naznačilo?

„Hodnotím to hodně pozitivně. Cíl byl zaplavat v Londýně osobák na dvoustovku, cítit se dobře v závodě, otestovat, kde jsme, jestli příprava za poslední měsíce dává smysl a ukáže se i v závodě. Jsem ráda, že to tak dopadlo. Závod se mi jel skvěle, ale byla tam spousta možností, jak se zlepšit. Když jsem závod dojela, nebyla jsem vyčerpaná. Nechci říct, že jsem mohla jet rychleji. Ale nebyla jsem hotová. Po čtyřstovce jsem byla úplně odrovnaná, dostávala jsem se z toho půl hodiny. Dvoustovka se mi jela lehce, to bylo fajn.“

Na čem v olympijské sezoně hlavně pracujete?

„Furt se pracuje na tom samém, aby byl člověk rychlejší, schopný se v druhé stovce vrátit rychleji než doposavad, aby byl schopný zvolit různou taktiku. Závod od závodu člověk musí myslet na to, že pojede s holkami, nejen s mým časem. Někdy je lepší jet první stovku pomaleji, někdy to rozjet sama na sebe. Musím pracovat tak, abych se byla schopná v jakémkoli rozpoložení dostat do svého maxima, rychlosti, kterou potřebuju.“

Jste známá extrémně rychlou první stovkou, držíte se téhle taktiky?

„Někdy se řeší, koho člověk musí porazit. Někdy, i když začnu pomaleji, holky mě extra vyhecují. I teď jsem stovku rozjížděla rychle. Nemám v plánu zpomalovat, spíš zrychlovat druhou stovku.“

Jak na to?

„Žádné kouzlo neexistuje, člověk musí natrénovat, vydržet v extrémní zátěži ještě dvě padesátky naplno v tempu toho závodu. To se snažíme na tréninku dělat. Tam bohužel žádné kouzlo nefunguje. Holky, které plavou dvoustovku za minutu padesát dva, padesát tři sekund, to rozjíždějí stejně jako já. Akorát mají rychlejší druhou stovku, to je ten cíl.“

V únoru jste byla třináct setin od medaile na mistrovství světa, jak vás to ovlivnilo do další práce?

„Určitě mi to dalo hodně zpětné vazby. Ať v tom, kde jsem za holkama zaostávala, i že jsem někde byla lepší. Zvládala jsem přípravu do posledního dne. Když člověk změní program, snaží se dělat věci trošku jinak, tak mu trvá, než se tělo adaptuje, než si zvykne, než si to člověk osvojí. Já jsem nedělala extrémní změny, ale byla jsem rok zraněná. Tělo se musí znovu adaptovat na zátěž, techniku, styl. Není to jednoduché, když z toho člověk na rok vypadne. Snažila jsem se, abych se v závodě cítila jako před zraněními, to se mi podařilo. Ale věděli jsme, že trénink není tam, kde bychom chtěli, že potřebujeme makat mnohem víc, než jsem makala.“

V letošních světových tabulkách jste na dvoustovce devátá, kam byste ještě chtěla čas posunout?

„Nechci dávat přesné čísla, ale rozhodně to pro mě není tak, že jsem si teď udělala extrémní osobák a stačí mi to, jsem z toho extrémně happy. Mám z toho hroznou radost, od mého nejlepšího závodu v životě se podařilo uříznout čtyři desetiny. Zároveň je to pro mě furt čas, který není pod minutu padesát pět, i když je to opravdu kousíček. Furt vím, že holky umí jet o vteřinu a půl, dvě vteřiny rychleji. To je to, kam cílím, kam bych se chtěla někdy v životě dostat. Je to dlouhá cesta, stojí na ní strašně moc práce. Rozhodně bych se chtěla dostat pod minutu padesát pět tuhle sezonu.“

Před třemi lety jste vyhrála mistrovství Evropy a pak se rozjela k olympijskému finále. Vidíte před ME v Bělehradu podobný scénář jako reálný?

„Může to být podobné. Letošní Evropa bude asi maličko jiná, hodně lidí tam nebude. Já tam budu mít hodně startů. Chtěla bych plavat kvalitní časy, brát to jako odrazový můstek a poslední šok před olympiádou. Australani v tu dobu mají olympijskou kvalifikaci, pro nás by tenhle význam měla mít Evropa.“

Máte přehled, jaké soupeřky se na ME chystají?

„Nebude tam Nizozemsko, takže bude chybět Marrit Steenbergenová, moje hlavní konkurence, co se týče dvoustovky kraul. Nebude ani Freya Andersonová. Ale zase tam bude Maďarsko, které má velice dobré dvoustovkářky. Netroufla bych si říct, že to bude bez konkurence. Z neúčasti Marrit jsem smutná. Měly bychom super závody.“

A mohla byste jí vrátit nedávnou těsnou porážku z Eindhovenu, že?

„No, to bych ráda. Ale já s i počkám, mně to nevadí.“

Cílíte na ME na zlato?

„Jo, určitě.“

SEEMANOVÉ REKORDY Z LONDÝNA

200 metrů kraul - 1:55,12

400 metrů kraul - 4:03,41

200 metrů polohový závod - 2:11,25

SVĚTOVÉ TABULKY NA 200 METRŮ KRAUL

1. Mollie O´Callaghanová (Austr.) - 1:53,57

2. Summer McIntoshová (Kan.) - 1:53,69

3. Ťün-süan Jang (Čína) - 1:54,37

4. Siobhan Haugheyová (Hongkong) - 1:54,52

5. Katie Ledecká (USA) - 1:54,97

6. BARBORA SEEMANOVÁ - 1:55,12