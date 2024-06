To je její rok! Co dokáže Seemanová v Paříži? Jsou i rychlejší soupeřky, ale…

Časy. Rekordy. Medaile. Barbora Seemanová to teď všechno má. Během posledního měsíce zlepšila národní rekordy ve čtyřech disciplínách, na mistrovství Evropy v Bělehradě vybojovala jako první Češka v historii hned dvě zlata na jednom šampionátu – na kraulové stovce i dvoustovce. Tohle je její rok.

„V posledních měsících si plavání užívám. Tak nějak jsem zapomněla na časy, na rekordy, na medaile. Chodila jsem prostě trénovat s tím, že chci být co nejlepší. Snažila jsem se zlepšit na každém tréninku a fungovalo to,“ řekla Seemanová po své čtvrteční vítězné dvoustovce serveru swimwam.com. „Zároveň si užívám ten proces. Myslím, že je to něco, co mi scházelo rok před olympiádou i rok po ní. Mám z toho větší radost a přináší to výsledky.“

Už na minulých Hrách v Tokiu bylo zjevné, že je Seemanová zlatou dívkou budoucnosti českého plavání. Měla za sebou první titul na dvoustovce z ME 2021 v Budapešti, na olympiádě se jako první reprezentant po 21 letech dostala do finále. V mezidobí ale taky zažila osm měsíců dlouhé zdravotní martyrium. Teprve letos na jaře ten zásek dohání a ukazuje, čeho je opravdu schopná.

Už před měsícem v Londýně se na své hlavní trati 200 metrů kraulem dostala pod svůj čas z Tokia. A zaplavala tam národní rekordy i na 400 metrů kraul a krátké polohovce. Na ME v Bělehradě přidala další životní maximum na stovce kraulem.

Letošní národní rekordy Seemanové 100 metrů kraul 53,50 200 metrů kraul 1:55,12 400 metrů kraul 4:03,41 200 metrů polohový závod 2:11,25

„Je to samozřejmě skvělé. Co k tomu dodat,“ usmívá se Perna. „Že zaplavala stovku v takovém čase, bylo parádní. Dvoustovku vyhrála s docela slušným náskokem. Ne, že by to bylo kontrolované, ale nepřinutilo ji to úplně jít pod svůj osobák. Možná, kdyby tam měla soupeřku sobě rovnou, tak by se vyhecovala k ještě lepším výkonům. Ale dvě zlaté medaile z jednoho šampionátu je mimořádný výsledek pro české plavání.“

To je nesporné, i když se v Bělehradě nesešla ta nejlepší konkurence. Seemanová nemusela bojovat s velkými soupeřkami typu Nizozemky Steenbergenové či Britky Andersonové. Ve své parádní sezoně ale i je svými dosavadními časy poráží. Je nepochybné, že na kraulové dvoustovce je Seemanová měsíc před olympiádou nejlepší Evropankou. Na ME přitom nebyla v nejlepší formě, na šampionát ji neladila. To nejlepší si chystá až do Paříže.

„Plavat takové časy, ačkoli nejsem stoprocentně připravená, několik týdnů před olympiádou, je dobrý start,“ pochvaluje si Seemanová. „Do olympiády máme pár týdnů čas udělat ještě nějakou práci. Těším se na ni.“

Další posun je nezbytný, protože globální konkurence v její hlavní disciplíně je neobyčejně tvrdá. Na vrcholu pyramidy jsou dvě fenomenální Australanky. Minulý týden na národní kvalifikaci v Brisbane doplavala úřadující olympijská šampionka, třiadvacetiletá Ariarne Titmusová, v masivním světovém rekordu 1:52,23 minuty, čímž sebrala historický výkon o tři roky mladší Mollie O´Callaghanové, loňské mistryni světa. I O´Callaghanová přitom v Brisbane plavala výrazně pod svůj světový rekord.

Další mimozemšťankou v pořadí je náctiletá Kanaďanka Summer McIntoshová. Na její první olympiádě v Tokiu jí bylo čtrnáct. Své první dva tituly světové šampionky vyhrála v patnácti. Světový rekord překonala v šestnácti. Dnes je jí sedmnáct a v Paříži může cílit i na pět zlatých, její doménou jsou především tratě motýlkem a obě polohovky.

A dál? Siobhan Haugheyová z Honkgongu je na dvoustovce kraulem úřadující mistryní světa z letošního šampionátu v Dauhá. A do elity patří i Číňanka Ťün-süan Jang, zlatá z MS z roku 2022.

Jen slavná Američanka Katie Ledecká nedávno potvrdila, že 200 metrů kraulem v Paříži plavat nebude.

Světové tabulky na 200 metrů kraul Ariarne Titmusová (Austrálie) 1:52,23 (světový rekord) Mollie O´Callaghanová (Austrálie) 1:52,48 Summer McIntoshová (Kanada) 1:53,69 Ťün-süan Jang (Čína) 1:54,37 Siobhan Haugheyová (Hongkong) 1:54,52 Katie Ledecká (USA) 1:54,97 (disciplíny se na OH nezúčastní) BARBORA SEEMANOVÁ 1:55,12

„Konkurence je neuvěřitelná, nejenom na dvoustovce kraul holek, i vůbec,“ uznává Perna. „Olympiáda je specifický závod. Není to mistrovství světa, není to nic jiného než olympiáda. A tam se projeví všechno. To ani není psychická odolnost. Člověk může být psychicky odolný, ale když bude v kotli na bazéně a uvědomí si, že plave na olympiádě, může ho to seknout. Bára je na třetí olympiádě, měla by to zvládnout s grácií.“

Seemanová se v květnu v Londýně na dvoustovce posunula k času 1:55,12. Takový výkon v Paříži by jí dával reálné naděje na postup do olympijského finále. Pokud by chtěla způsobit senzaci, třeba i medailovou, musí plavat ještě výrazně rychleji.

„Furt vím, že holky umí jet o sekundu a půl, dvě sekundy rychleji. To je to, kam cílím, kam bych se chtěla někdy v životě dostat,“ řekla nedávno.

Se svým švýcarským koučem Lukou Gabrilem trénink směrují k tomu, aby výkonnostní posun přišel v pravý čas v Paříži. Prostor na zlepšení je zjevný. Seemanová patří k nejrychlejším závodnicím na startu. Rezervy má především v druhé stovce.

„Já si myslím, že v té druhé stovce by sekunda mohla být,“ líčí Perna. „Třetí padesátku by mohla plavat rychleji. A kdyby měla proti sobě v Bělehradě rovnou soupeřku na své úrovni, poslední padesátku by zvládla líp. Sekunda tam je reálná. Ona ví, že by mohla v druhé stovce být trošku lepší. Sama říkala, že na tom bude pracovat.“