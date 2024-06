Medailový hattrick! Plavci zářili. Seemanová má zlato, krajanka stříbro

Kraulařka Barbora Seemanová obhájila na ME v krátkém bazénu stříbro na dvoustovce • Profimedia.cz

Česká plavkyně Barbora Seemanová se na MS v Japonsku kvalifikovala do semifinále, boj o medaile ji ale o setinu unikl • profimedia.cz

Barbora Seemanová na ME v plavání v Bělehradě • Andrea Masini / Deepbluemedia / Insidefoto

Barbora Seemanová na ME • Andrea Masini / Deepbluemedia / Insidefoto

Česká plavkyně Barbora Seemanová skáče do vody • ČTK / AP / Darko Bandic

Barbora Seeamanová si ze závodu udělala vlastní show. Nejrychleji odstartovala, byla první na obrátce a s převahou i dohmátla. S úsměvem se pak otočila do vedlejší dráhy, kde si své životní stříbro vychutnávala Barbora Janíčková.

Seemanová časem 53,50 o 18 setin sekundy zlepšila vlastní národní rekord z ME v Budapešti 2021. Poprvé získala medaili na některé ze svých doplňkových disciplín. Zatím měla na kraulařské dvoustovce zlato z dlouhého bazénu zlato z ME 2021 a v krátkém bazénu dvě stříbra z ME 2021 a 2023.

Zazářila i Janíčková. Na stovce si během tří závodních kol třikrát zlepšila osobní rekordy. Ve finále se dostala na výkon 54,17 a své maximum tak posunula o 44 setin. O pět setin porazila bronzovou Maďarku Nikolettu Padarovou.

První českou medaili večera získal Daniel Gracík, jeden z mladých mužů nastupující generace a sparingpartner Seemanové z tréninkové skupiny švýcarského kouče Luky Gabrila. Čas 23,26 sekundy, tři setiny za jeho květnovým národním rekordem z Londýna, stačil na senzační bronz.

Gracíkovým hlavní úkolem na ME je stovka motýlkem, kde chce útočit na olympijský limit, ke kterému mu zatím schází dvě setiny sekundy.

Seemanovou teprve čeká její hlavní disciplína. Ve středu vstoupí do rozplaveb kraulové dvoustovky, kde je opět hlavní favoritkou. Ve středečních finále se představí prsařka Kristýna Horská, která si v semifinále stovky zlepšila osobní rekord na 1:07,72, jen šest setin za český rekord Petry Chocové z roku 2014.

České medaile na ME v Bělehradě

Barbora Seemanová 100 metrů kraul zlato Barbora Janíčková 100 metrů kraul stříbro Daniel Gracík 50 metrů motýlek bronz

Medaile Barbory Seemanové