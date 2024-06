Skvělá Seemanová: druhé zlato! Přejela soupeřky a dokázala, co žádná Češka

Velký cíl olympijské sezony ještě čeká, ale generálku zvládla Barbora Seemanová fantasticky. Do cíle své značkové trati na 200 metrů kraul doplavala ve finále evropského šampionátu se suverénním náskokem téměř dvou sekund na stříbrnou Maďarku Minnu Abrahamovou.

„Tu dvoustovku jsem si strašně užila, hrozně mě to bavilo. Závod se mi jel fakt pěkně i technicky, jak jsem to chtěla jet. Je to dobrý kontrolní výsledek před olympiádou. Těším se na další starty,“ radovala se Seemanová v přenosu stanice Nova Sport 1.

Evropa je teď její teritorium. Bez ohledu na to, že její velké soupeřky, Britka Freya Andersonová a hlavně Nizozemka Marrit Steenbergenová, v Bělehradě chybí. Tak rychle jako Seemanová ve finále ME ještě letos žádná Evropanka neplavala. Z pěti nejlepších výkonů sezony jí patří čtyři, z top sedmičky pět.

„Jsem nadšená, mám radost, že mám svoje zlato zpátky. I když Marrit tady chybí. Myslím si, že by to byl skvělý závod i s ní,“ hodnotila Seemanová.

Závod rozjela svým tradičním ďábelským startem. K ladnému a dynamickému vyvlnění pod vodou využila všech povolených patnácti metrů. První padesátkou prosvištěla s náskokem 64 setin sekundy na evropský rekord Italky Federiky Pellegriniové.

„Tak to si pěkně povodila soupeřky hned na startu!“ halekal televizní expert a reprezentační trenér Vlastimír Perna.

Útok na legendární čas Pellegriniové 1:52,98 z MS v Římě 2009 ve skutečnosti v ohrožení nebyl, protože Seemanová má nejrychlejší začátek ze světové špičky a v dalších fázích ztrácí. Do budoucna se ale myšlenek na rekord nevzdává.

„Určitě bych ráda,“ usmívá se. „Já vím, že začátky mám oproti ostatním holkám i ve světě poměrně rychlejší, ale pracujeme na tom, aby i druhá stovka byla rychlá. Doufám, že poslední týdny dopilujeme a třeba to tam padne.“

Medaile Barbory Seemanové 2024 ME v dlouhém bazénu 200 metrů kraul zlato 2024 ME v dlouhém bazénu 100 metrů kraul zlato 2023 ME v krátkém bazénu 200 metrů kraul stříbro 2021 ME v krátkém bazénu 200 metrů kraul stříbro 2021 ME v dlouhé bazénu 200 metrů kraul zlato

Parádní český večer podpořil taky dvacetiletý talent Daniel Gracík, který ve finále motýlkářské stovky ukončil prokletí nešťastných setin. Před měsícem v Londýně se k olympijskému limitu přiblížil na dvě, ve včerejším semifinále dokonce jen na jednu. Tentokrát vypálil čas 51,40 sekund, včerejší národní rekord vylepšil o 28 setin a poletí na Hry do Paříže.

„Zkuste si představit, jaké je to zaplavat 50,69, dvě setiny od limitu. Pak zaplavat 50,68, setinu od limitu. Jaký je asi ten nátlak, stres, který na toho plavce musí být. To je, co jsem potřeboval, co mi v závodech chybělo. Říkám to pořád, řeknu to i teď. Hlava vždycky určuje,“ hlásil Gracík.

Stal se třetím bazénovým plavcem s olympijskou jistotou po Seemanové a znakaři Miroslavu Knedlovi. O další místo usiluje Kristýna Horská, která včera na prsařské dvoustovce vyhrála rozplavby i semifinále, v němž zaplavala čas 2:24,55.

„Mně se to plavalo naprosto skvěle, ani jsem ve finiši netuhla. Bohužel mi nevyšly dvě obrátky, kdy jsem naskočila na stěnu a zastavila jsem se, to mě stálo hodně, hodně času,“ hodnotila Horská.

K limitu musí v v pátečním finále sundat 64 setin sekundy.

Medailový hattrick! Plavci zářili. Seemanová má zlato, krajanka stříbro