Čtvrtá medaile pro Seemanovou! Další zlato ale plavkyni uniklo o 16 setin

Seemanová získala cenný kov v každé disciplíně, ve které startovala. Ve finále čtyřstovky si vypracovala až třímetrový náskok před zbytkem startovního pole, ale Kesélyová manko postupně stahovala a do závěrečné padesátky obracela těsně první. Vyrovnaný závod rozhodl až finiš.

Seemanová se chtěla soustředit na vlastní výkon. „Vím, že Ajna začíná hodně pomalu a má druhou polovinu závodu vždycky rychlejší. Takže jsem počítala, že poslední stovku to bude převážně o nás dvou. Snažila jsem se do toho dát, co jsem mohla. První dvoustovku jsme měli v plánu rozjíždět rychleji. Chtěla jsem zkusit, co dokážu, jak to vydržím. Bylo to super, jsem ráda za tu stříbrnou medaili a jsem taky ráda, že už je konec,“ řekla televizní stanici Nova Sport 1 svěřenkyně Luky Gabrila.

Celkem v dílčích kolech jedenáctkrát skočila do venkovního bělehradského bazénu. Před šampionátem nečekala, že by mohla být čtyřikrát na stupních vítězů. „Já jsem sem nejela se soustředit na medaile. Jela jsem sem proto, abych si zkusila poslední šanci jak se zlepšit a natrénovat ty závody před olympiádou. Říkala jsem si, že co přijde s těmi časy, to bude jenom bonus. Jsem strašně ráda, že mám celou sbírku. Myslím si, že je to skvělá zpráva pro české plavání, pro český sport,“ pochvalovala si plavkyně, která má z dlouhého bazénu ještě evropský titul na dvoustovce z roku 2021.

Česká výprava získala v Bělehradě sedm medailí. Seemanovou doplnili evropská šampionka na 200 metrů prsa Kristýna Horská, vicemistryně Evropy na 100 metrů volný způsob Barbora Janíčková a bronzový medailista z motýlkářské padesátky Daniel Gracík.

Jako poslední z českých reprezentantů se ve finále představil Ondřej Gemov, jenž skončil v závodě na 400 metrů volný způsob sedmý v osobním rekordu 3:51,46. „Mám radost, že jsem nebyl poslední. Nečekal jsem vůbec, že postoupím. To, že jsem si udělal osobák, je jenom bonus,“ řekl.