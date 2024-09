Vlajkonoše z Atén s půl milionem v batohu řeší policie. Plavec se brání

Bývalý plavec Květoslav Svoboda figuruje v kauze, která přispěla k jeho rezignaci na post znojemského zastupitele. Po převratu na tamní radnici byl odvolaný z pozice jednatele Znojemské tepelné společnosti, na schůzku k předání funkce přišel s částkou půl milionu korun v batohu. Svoboda tvrdí, že hotovost měl raději u sebe, aby se předešlo její případné ztrátě. Pochybení uznává, avšak dalších 172 481 korun přesto zmizelo. Jde o peníze společnosti, které Svoboda v minulosti uložil do trezoru. „Vyjádření pana Svobody, že peníze radši ukryl, naprosto nevěřím,“ říká Jakub Malačka, současný místostarosta jihomoravského města a jednatel společnosti. Kauzu pro deník Sport a web iSport.cz popisuje také bývalý olympionik.

Květoslav Svoboda je mnohonásobným mistrem České republiky v plavání. Zúčastnil se tří olympiád v letech 2000, 2004 a 2008. Na druhých kariérních Hrách v řeckých Aténách byl dokonce vlajkonošem české výpravy.

Aktivní plaveckou kariéru ukončil po neúspěšné kvalifikaci na OH v Londýně. To už se však angažoval také v politice. Poprvé se do zastupitelstva dostal v roce 2010, kdy kandidoval jako nestraník ze čtrnáctého místa ODS, o čtyři roky později se ale členství vzdal. Po odstoupení bývalého starosty Petra Nezvedy se v květnu 2015 opět stal zastupitelem.

„Za ODS byl zvolen i v roce 2022, ale on ani nenastoupil a rezignoval. Známe se samozřejmě od vidění. Znojmo je v dobrém slova smyslu malé město, kde znáte téměř všechny,“ odpovídá Jakub Malačka na dotaz iSport.cz.

Poté Svoboda přešel k SPD a nezávislým osobnostem. Toto uskupení vytvořilo vládnoucí koalici s hnutím ANO pod vedením starostky Ivany Solařové. Svoboda získal funkci jednatele Znojemské tepelné společnosti, ačkoliv podle slov tehdejší opozice neměl s ničím podobným žádné zkušenosti.

Svoboda: Velmi mě mrzí, že někdo vymýšlí teorie

Bývalý plavec Znojma či brněnské Komety na této pozici pobíral honorář ve výši 40 tisíc korun. V prosinci 2022 uzavřelo město se Svobodou smlouvu, při níž mu garantovalo odstupné ve výši „dvojnásobku odměny vyplacené za uplynulý rok“, což znamená minimálně 960 tisíc. Nárok na tuto částku měl mít už po jednom pracovním roce.

„Pouze pár dnů před vstupem do funkce jednatele splatil své exekuce, což jsme řešili na zastupitelstvu. Krátce po nástupu měl v jednatelské smlouvě sjednané milionové odstupné. Když jsme na to upozornili, minulým vedením města Znojma to bylo označeno za písařskou chybu,“ uvádí Malačka.