Plavecké šampionce Horské před MS pomáhá kickbox: Hlavně neublížit!

Kristýna Horská na ME v Otopeni získala senzační bronz • Andrea Staccioli / Deepbluemedia

Kristýna Horská se stala mistryní Evropy na 200 metrů prsa a má letenku do Paříže • Ivana Roháčková

S výraznými obroučkami na jemné tváři vypadá jako učitelka, Kristýna Horská nicméně dovede dát ránu a doufá, že i z tréninků kickboxu získala sílu pro světový šampionát.

„Za mě je to strašně skvělá kondička, vyvíjí se rychlost i výbušnost. A je to dobrý psychohygienický trénink. Musím si dát pozor, abych neublížila buď sobě, nebo jemu,“ usmívá se Horská s připomínkou svého sparringa.

Kickbox patří v trenérské stáji Petry Škábové k osvědčené metodě, jíž se během vzájemné spolupráce věnovala i dvojnásobná olympijská finalistka Barbora Seemanová.

„Teď dostal víc prostoru,“ vysvětluje Horská. „Do olympiády jsem trénovala třikrát denně, dvě hodiny vodu, pak posilovnu, odpoledne vodu. Teď chodím ráno plavat a odpoledne cvičit, buď posilovnu, nebo kickbox. Dali jsme víc prostoru síle a výbušnosti.“

Horská zažila v posledních sezonách své největší úspěchy, navzdory nepříjemným zdravotním problémům. V roce 2021 závodila v Tokiu a své první olympiádě, následující jaro ale musela kvůli arytmii na operaci srdce. Vloni v létě zase přestala vidět na jedno oko.

Sezonu ale zakončila bronzem na ME v krátkém bazénu v Otopeni na prsařské dvoustovce, svou první velkou medailí. Letos skončila na MS v dlouhém bazénu na 200 metrů prsa ve svém prvním globálním finále šestá. Na jaře pak v Bělehradě vyhrála mistrovství Evropy a splnila olympijský limit. Na Hrách v Paříži prošla do semifinále. Při neúčasti zraněné Seemanové je Horská na MS v krátkém bazénu v Budapešti jako evropská šampionka tváří českého týmu.

„Můj život je stejný jako předtím. Jsem nastavená pořád stejně, nesnažím se sebe vyvíjet tlak, že jsem mistryně Evropy,“ říká Horská.

V Budapešti by na dvoustovce chtěla do finále. A doufá, že na poloviční trati se projeví dynamický trénink z kickboxu. Cílí a národní rekord Petry Weber 1:05,50 minuty, který trvá už dvanáct let.

„Český rekord bych jí ráda vzala. Ona to ví,“ usmívá se blonďatá plavkyně.

V Budapešti bude závodit osm Čechů, včetně talentovaného znakaře Miroslava Knedly, který bude reprezentovat poprvé od nástupu na univerzitu Indiana v Bloomingtonu.

„Určitě vezeme skvělý tým. Pevně věřím, že se budeme vracet minimálně se třemi finálemi,“ říká trenérka Škábová.

Češi na MS:

Muži: Jakub Bursa (200 a 400 m polohový závod), Jan Čejka (200 m znak), Ondřej Gemov (200,400 a 800 m kraul), Daniel Gracík (50 a 100 m motýlek, 100 m kraul), Miroslav Knedla (50 a 100 m znak,100 m polohový závod), štafeta 4x200 m kraul (Bursa, Knedla, Čejka, Gemov).

Ženy: Kristýna Horská (50, 100 a 200 m prsa), Barbora Janíčková (50 a 100 m kraul, 100 m polohový závod), Daryna Nabojčenko (50 m motýlek, 50 m znak).