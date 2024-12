Talent (19) poctivě trénuje v Indianě: Nonstop, kouč ho drží pod vodou

Do Indiany přijel jako osvědčená posila. Miroslav Knedla má v devatenácti letech za sebou zlaté medaile z juniorského mistrovství světa i Evropy, finále na ME v krátkém bazénu i mistrovství světa v dlouhém bazénu a hlavně senzační představení a olympiádě v Paříži, kde se mezi absolutní elitou na stovce znak dostal ke skvělému dvanáctému místu. Jenže v Indianě poznal nový plavecký svět.

„Nejtěžší byly tréninky ze začátku. Měli jsme pětitýdenní conditioning, kdy jsme se dostávali zpátky do kondice,“ líčí Knedla. „Začali jsme zlehka, ke konci to bylo těžší a těžší. Úplně jsem si říkal, jestli to vůbec zvládnu. Nakonec jsme to zvládli. Připravili jsme se na tréninky, které nás čekaly.“

Ještě jednou. Knedla po příchodu na univerzitu dostal pět týdnů na to, aby své tělo dostal do takové formy, aby vůbec zvládnul hlavní nápor tréninku. V Indianě poznal novou realitu.

„Každý trénink máme trošku jiný. Začínáme třeba dvanácti sty yardy na rozplavání, potom je pět set metrů práce s monoploutví. To je jedna z nejtěžších věcí, které jsem se tady přizpůsoboval. Je to všechno pod vodou. Je to hodně práce s dechem, máme hodně tréninků, kdy plaveme čistě pod vodou.“

Knedla se s koučem Loozem dohodnul, že nebude měnit svou unikátní techniku, v níž nemá ruce při znaku pokrčené, nýbrž natažené. Využívá jich jako pák, které ho pod vodou tlačí dopředu. Jde o účinný styl, který však může být devastující pro plavcova ramena. V Bloomingtonu ale pracuje na spoustě dalších změn.

„Hodně jsme pracovali na mojí polohovce. Musím hodně zapracovat na obrátkách, odrazech od zdi, jelikož v tom docela ztrácím. To samé v práci pod vodou, tam jsem se trošku zlepšil. Je to docela náročné,“ říká Knedla. „Je tam docela dost lidí, Ray na mě samozřejmě nemá tolik času. I tak po tréninku pracujeme na startech. Každý týden máme mítinky, kde si vysvětlujeme, na čem můžeme zapracovat.“

Knedla se ocitl v jednom z nejúspěšnějších plaveckých programů. Na olympiádě v Paříži měla Indiana šest amerických reprezentantů, žádná univerzita jich na Hrách neměla víc.

Je to výzva, sedí mi to, pochvaluje si Knedla

„Máme hromadu kluků, s kterými trénuju, dokážeme se povzbudit, potom i plavat lépe na tréninku. Je to výzva, myslím si, že mi to sedí,“ pochvaluje si Knedla.

„S Mírou mluvím co tři, čtyři týdny a řekl mi: Já si případám jako na nonstop soustředění. Opravdu maká, je v režimu, že nemůže cuknout doprava ani doleva. Tým tam šlape,“ pochvaluje si reprezentační trenérka Petra Škábová.

V příštím týdnu se oba potkají na světovém šampionátu v krátkém bazénu v Budapešti, kde bude Knedla patřit k hlavním nadějím českého týmu. Bude na startu padesátky a stovky znakem i na 100 metrů polohový závod.

„Změnil jsem trenéra, trénuju trochu jinak, možná budu víc unavený. Byl bych strašně spokojený, kdybych se přiblížil osobákům z minulého roku. Kdyby se časy zlepšily, bylo by to vynikající,“ říká Knedla.

Před rokem na ME v krátkém bazénu v Otopeni zazářil, když se ve všech třech svých disciplínách dostal do finále a zlepšil osm národních rekordů. Co předvede v Budapešti?

„Záleží, jak mu to sedne. Úplně bych se neupínala k tomu, že by hned měl zaplavat výsledek. Může mu to sednout, je blázen, dokáže ze sebe vymáčknout, co jiní ne. Mohl by být jedním z finalistů,“ doufá Škábová.