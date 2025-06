Díky, tati! Seemanovou vykopávali z postele. Z vody má astma a nelíčí se. Co fotky v plavkách?

Jsou odstrašující případy, kdy otec, zároveň trenér, svojí dceru týral fyzicky i psychicky. U Seemanů se žádné takové drama neodehrávalo.

„Taťka se mnou jezdil po všech závodech, ale vždycky to byl prostě táta,“ říká 25letá česká plavecká královna, která v obsáhlé zpovědi popisuje způsob, jakým se dostala až mezi absolutní světovou elitu.

Vyrůstala v plaveckém prostředí, její otec ji v mládí i částečně vedl, ale dokázal si zachovat zdravý odstup. Rodiče se jí snažili maximálně podporovat, ale do ničeho ji netlačili. U maminky, jak vzpomíná, vždycky našla lásku a bezpečí.

„Vždycky mi nastavili zrcadlo. Říkali: Hele, jestli chceš jít na párty, nemůžeš jít druhý den na trénink, protože to nemá smysl. Ještě si něco uděláš, natáhneš si sval. Jestli chceš na školu v přírodě, tak OK, ale nebudeš na tréninku. A co je pro tebe v tu chvíli důležitější pro budoucnost?“ vykládá plavecká královna, která se naposledy v olympijské Paříži probojovala až do finále kraulařské dvoustovky. Stejně jako předtím v Tokiu. Dokáže tedy obstát v mimořádně silné disciplíně.

Připouští, že bylo období, kdy ji mrzelo, o co přichází. „Něco jsem i obrečela. Ale vždycky jsem si uvědomila po nějaké medaili, že to za pláč nestojí. Vždyť kamarádi vám neutečou, když je budete chtít mít dál. Byl ve mně chtíč být nejlepší,“ vzpomíná plavkyně, která na olympiádě v Riu startovala v šestnácti letech.

Spolužáci přitom ještě v tu chvíli netušili, že mají ve třídě budoucí hvězdu. „Hodně dlouho to moc lidí nevnímalo, protože jsem fungovala ve třídě normálně. Akorát jsem vždycky ráno měla mokré vlasy a asi jako jediná holka ze třídy jsem se nelíčila. A neustále jsem jedla,“ vzpomíná s úsměvem.

V podcastu otevřeně mluví o slabosti pro sladké i o tom, jak lituje, že v mládí nedodržovala pitný režim.

I když patří mezi atraktivní sportovkyně, na instagramu to se svými fotkami ze soukromí nepřehání. Naopak. „Maximálně jsou tam sportovní plavky,“ popisuje s úsměvem.

