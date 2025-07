Mladík měl zážitek z Marchanda: Celebrity? Nejlepší kluci! Poznal, kolik mu schází k elitě

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Za nejlepšími ještě plavec Jakub Bursa zaostává, na mistrovství světa v Singapuru je ale aspoň viděl zblízka. Před svou rozplavbou na 200 metrů polohový závod potkal v zázemí hvězdy Léona Marchanda, Shanea Casase, Carsona Fostera či Duncana Scotta, který vyhrál jeho rozplavbu. „Většina plavců je má za totální celebrity. Potom přijdou do call roomu a jsou to nejlepší kluci,“ pochvaloval si Bursa.

Sám je juniorským vicemistrem Evropy na dlouhé polohovce z roku 2021. V Singapuru Jakub Bursa poznal, kolik mu ještě schází k absolutní elitě. V polohovém závodě na 200 metrů skončil třicátý v čase 2:01,93 minuty.

„Strašně se mi líbila ta zkušenost, být v call roomu s těmi nejlepšími. Tyhle věci mi dělají radost,“ líčil. „Forma je bohužel trošku za očekáváním, ale pořád jsem velice spokojený, jak jsme to otočili po mistrovství Evropy. Tohle bude pro mě další krok dopředu. Sice ne časově, ale minimálně zkušenostmi.“

V call roomu, neboli svolavatelně, kde se závodníci sdružují těsně před startem, si mohl zblízka prohlédnout světová esa své disciplíny.

„Byli tam všichni. Je strašně zajímavé to vidět. Vtipkují, baví se s lidmi, co v životě nemohli znát. Třeba se mnou. Všichni strašně milí…“ usmívá se Bursa. „Vtipkovali jsme na jednoho klučinu v jiné rozplavbě. Udělal tam chybičku, tak jsme se zasmáli. Pak vylítl záběr na Léona Marchanda, zrovna když se škrábal v nose. Pro něj to nebylo úplně úsměvné…“

Pro Bursu je na šampionátu hlavní disciplínou dlouhá polohovka, kde letos v dubnu zazářil v Pardubicích, kde časem 4:15,30 minuty o masivní tři sekundy po dlouhých devíti letech překonal rekord Pavla Janečka.

„Je to český rekord o tři vteřiny, ale finále bude za čtyři jedenáct. Musel bych ještě čtyři vteřiny stáhnout,“ říká Bursa. „Je potřeba, abych fyzicky i mentálně vyspěl. Oproti klukům jsem pořád hubenější, chybí mi rychlost a cit pro detail. Velký rozdíl je v obrátkách, ve skoku, ve vlnění. Ten zbytek už udělá mentalita. Na světovou úroveň ještě nemám, na evropskou si myslím, že už jo, kór na krátkém bazénu. Nemyslím si, že v prosinci na mistrovství Evropy odjedu bez finále.“