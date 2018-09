Synek na MS: boj s větrem i jídelníčkem. Klobásy každý den nemusím, říká

„V průběhu závodu jsme dostávali informace, že vítr foukal přes dráhu. Nebylo to férové,“ vysvětloval reprezentační šéftrenér Simon Cox.

Dvě největší české naděje na světovém šampionátu tak ke svým čtvrtfinálovým jízdám dnes nenastoupily. Odložení postihlo kromě Synka také dvojku bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic.

„Myslím, že rozhodli správně. Ještě jsem to nikdy nezažil, prakticky nejsou vlny, ale jsou takové poryvy, že opravdu to strašně zastavuje a rozhazuje. Většinou se zastavují závody, protože jsou megavlny. Tady je hladká voda, akorát strašně fouká,“ vysvětloval Synek. „Závodil jsem v neděli, teď tady tři dny zevluju. Je to šílený, hrozná čekárna… Kdyby se závodilo každý den, bylo by to lepší.“

Synek je v Plovdivu už od pátku a má za sebou zatím jen rozjížďku. Zažívá tak podobný scénář jako na olympiádě v Riu de Janeiro, kde se před dvěma lety závody odkládaly kvůli silným vlnám na jezeře Rodriga de Freitas.

„Ty moje roky zkušeností mě nechávají klidným. Viděl jsem tady některé závodníky z dvojek, kteří se už rozčilovali. Stejně s tím nic nezmůžeme,“ říká Synek vyrovnaně. „Dneska jsem to prospal celé odpoledne, což taky není dobře, člověk je pak zatuhlej. Zabavím se nějakým filmem. Teď jsem měl rozptyl, v Brandýse stavíme loděnici, tak jsem kolem toho vyřizoval nějaké maily.“

Rozhodnutí o zastavení programu padlo po čtvrtfinále dvojskifů lehkých vah, v němž na neregulérní podmínky doplatili někteří favorité v čele s Francouzi Thomasem Baroukem a Pierrem Houinem, olympijskými šampiony z Ria.

„Asi to bylo fér, jednička byla hodně špatná,“ souhlasil se zrušením zbývajících jízd Lukáš Helešic z dvojky bez kormidelníka. „Akorát jste rozjetí, převlečení, oni přijdou a řeknou vám: Dneska ne… Nesmíte si s tím lámat hlavu. Viděli jsme závodníky, kteří se vztekali, mávali rukama. Ale rozhodčí jsou nad námi a tak se na to budeme dívat.“

Z českých lodí tak dnes postoupila párová čtyřka lehkých vah Jan Cincibuch, Jan Vetešník, Milan Viktora, Jiří Kopáč z oprav do finále. Kromě lehkého dvojskifu ještě úspěšně zvládl postoupit do semifinále také ženský dvojskif Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová.

„Jsem hodně ráda, že jsme to stihly ještě před foukáním. Asi by se mi nelíbilo, kdyby nám to zrušily,“ usmívala se Antošová.

Před vyvrcholením šampionátu musela česká výprava v Plovdivu řešit také problémy s jídelníčkem na týmovém hotelu.

„Já mám grilování rád, ale jíst tu každý den klobásy nemusím. Když jsem chtěl zeleninu, tak paní řekla: No, sórry…“ usmíval se Synek. „Všechno mi přijde docela dobré, jídlo je slabší. Jsme lidi, nějak to přežijeme. Včera jsme si trochu postěžovali a dneska se už oběd zlepšil.“