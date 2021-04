Český dvojskif čeká klíčový závod na ME. Synek: Boj o medaile, jinak...

Může z nich být český trumf pro olympiádu v Tokiu. Nebo může být jejich parťáctví na dvojskifu slepou uličkou, na kterou se rychle zapomene. Důležitou indicii získají veslařská legenda Ondřej Synek s Jakubem Podrazilem příští týden na mistrovství Evropy ve Varese. „Měli bychom se dostat do finále a tam jet vyrovnaný závod o přední příčky. To je náš cíl,“ líčí Synek.

Podobné situace znáte z emotivních filmů, kde sportovní hrdinové v cestě za slávou narážejí na překážky, které prostě musí překonat, pokud mají jít dál. Ondřej Synek, pětinásobný mistr světa na skifu, vsadil svou poslední olympijskou šanci do projektu na početnější lodi s Jakubem Podrazilem. A dává mu všechno. Tihle dva jsou spolu už přes rok, ale teprve příští týden na evropském šampionátu ve Varese se ukáže, jestli jejich spolupráce má smysl.

„Může se stát, že nám to nepůjde a budeme na chvostu startovního pole, potom se budeme rozhodovat co dál,“ říká Synek. „Na dvojskif se soustředíme, děláme pro to maximum. Není to tak, že bych to měl jako vedlejší kolej. Kdyby nám to nešlo, je to varianta k řešení.“

Na první pohled je to nesourodá dvojice. Synek je ultimátní šampion, Podrazil má naopak za sebou několik nezdarů. Na MS 2018 v semifinále dvojky bez kormidelníka zkolaboval a rok nato skončil s Lukášem Helešicem už ve čtvrtfinále. Jeho tehdejší parťák nakonec vloni v lednu ukončil kariéru. A Podrazil dostal životní místo v lodi se Synkem.

Před rokem svou spolupráci oznámili den předtím, než byl ve starověké Olympii zapálen oheň tokijské olympiády. A brzy věděli, že dostanou na přípravu svého projektu kvůli odložení Her rok navíc. Ocenil to zvlášť Podrazil, který jezdil s Helešicem na nepárové dvojce bez kormidelníka.

„Pro mě je odložení určitě lepší. Ač se to nezdá, přechod z nepárového veslování na párové s dvěma vesly je opravdu těžký,“ líčí Podrazil. „Kilometry navíc jsou pro mě bonusové. Jsem na tom líp než loni na jaře, to byla trošku tragédie. Pořád je na čem pracovat, ale je to na dobré cestě, aby to šlo.“

Osmatřicetiletý Synek si zase pochvaloval, že jeho tělo, obouchané dvěma desetiletími kariéry na elitní úrovni, dostalo čas na zotavenou. Je to velký rozdíl oproti minulé olympijské sezoně, před Hrami v Riu 2016 si Synek zlomil obratel v páteři.

„Odložení olympiády mě samozřejmě mrzelo. Na druhou stranu jsem nikdy v kariéře nezažil oddychovou sezonu, nebo rok volno, jako to dělal můj soupeř z Nového Zélandu,“ říká Synek. „Musím říct, že mi na jednu stranu vadilo, že nejsou závody, na druhou stranu jsem si dost odpočal, přistoupili jsme k tréninku udržovací metodou, potom jsme od října začali pořádně trénovat.“

Borci měli čas se tzv. sveslovat a vychytat i drobné, ale důležité detaily. Synek například zjistil, že celý loňský rok jezdil s jedním veslem, které bylo o centimetr a půl menší než to druhé.

„Od té doby, co jsme na to přišli, se mi jezdí líp a lehčeji,“ usmívá se Synek.

Oba parťáci prodělali nemoc COVID 19 a oba čelili těžšímu průběhu. Ještě před začátkem přípravy se ale dali dohromady.

„Absolvovali jsme testování, spirometry a vyšlo to relativně dobře,“ říká Synek.

Letos už mají za sebou soustředění v Livignu na běžkách a pak několik týdnů veslařského tréninku ve Varese, kam v neděli zamíří znovu na mistrovství Evropy. Pro oba to bude první závod po roce a půl (vloni jeli jen na domácích nominačních závodech) a zároveň první společná zkouška na dvojskifu, která hodně ukáže o jejich budoucnosti.

„Když jsme do toho šli, tak jsme si s Kubou jasně stanovili pravidla, že bychom určitě měli být na dvojskifu ve finále a bojovat o medaile,“ říká Synek. „Pokud na Evropě zameteme, tak si myslím, že bude asi na zralé úvaze posoudit to, že bych pokračoval na skifu, nebo by se udělal rozstřel o skifa, kdyby to někdo chtěl zkusit. Po mistrovství Evropy to určitě vyhodnotíme a řekneme si. Jsme dospělí lidi.“

Synek na předloňském MS v Ottensheimu vybojoval pro Česko olympijské místo, takže se v případě neúspěchu projektu dvojskifu má kam uchýlit. Prioritní variantou je ale pro něj početnější loď. Varese naznačí její potenciál. Klíčem k olympiádě pak bude květnová dokvalifikace v Lucernu, kde by český dvojskif musel skončit do druhého místa.

„Dokvalifikaci jsem jel dvakrát, jsou to nepříjemné závody. Je to ošemetné, může to zkusit každý,“ říká Podrazil. „My spíš řešíme, abychom podali co nejlepší výkon na Evropě. Abychom jeli co nejrychleji příští týden.“