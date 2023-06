Jasná záležitost. Favorizovaná Dukla na Primátorkách nedala soupeřům šanci

„Návrat byl těžký, protože jsem přibral a neměl jsem váhu, kterou jsem potřeboval. Musel jsem shazovat, asi tři kila se mi podařila, ale nedosáhl jsem na to, co jsem měl,“ řekl pětašedesátiletý Hejdušek, jenž Primátorky vyhrál po 26. v kariéře. „Kluci jeli výborně, byl to perfektní závod. Skvěle se toho zhostili, takže moje kila odvezli úplně hravě. Musím říct, že jsem si to užil,“ pousmála se veslařská legenda.

Hejdušek už několikrát ohlásil konec kariéry a tvrdil, že jej nikdo na Vltavě závodit už neuvidí. Opět ale změnil názor. „Nechtěl jsem. Už jsme chtěl mít klid, ale bylo mi to předneseno tak, že musím. Že potřebují, abych jel. Já jsem Duklák a nikdy je ve štychu nenechám. Proto jsem kývnul,“ řekl Hejdušek.

Mezi ženskými osmiveslicemi obhájila prvenství společná loď Hamru a Blesku. Závody skifařů ovládli potřetí Jan Potůček z Dukly a popáté Lenka Lukšová ze Slavie, jež předchozí čtyři prvenství vybojovala pod jménem Antošová.

„Snažila jsem se závod nepodcenit. Chtěla jsem odstartovat rychle, abych si udržela vedoucí pozici, a největší cíl byl pro mě projet trať ideálnější dráhou než v sobotu, kdy mě to hrozně sfouklo. A docela se mi to povedlo, asi nejlépe, co si kdy pamatuji,“ řekla Lukšová s poukazem na specifikum primátorské trati se zatáčkou pod Vyšehradem.

Veslaři Dukly v minulých dvou letech na Primátorkách nestartovali v dresu armádního klubu, podle nových regulí se totiž nemohli zástupci takzvaných resortních sportovních center včetně Dukly nejslavnějšího českého závodu účastnit. V roce 2021 tak například ve vítězné posádce Slavie sedělo šest zástupců Dukly. Loni se při opětovném triumfu Slavie ale prakticky všichni elitní veslaři v červnu soustředili na přípravu na mistrovství světa v Račicích. Pro letošek organizátoři omezení zrušili.

Primátorky, 110. ročník veslařské regaty:

Muži:

Skif (Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského): 1. Potůček (Dukla) 7:43,9, 2. Viktora 7:55,4, 3. Pfeifer (oba Hamr) 8:09,4.

Osma: 1. Dukla Praha (Zima, Neděla, Šišma, Cincibuch, Baldrián, Diblík, Čížek, Helešic, korm. Hejdušek) 5:53,370, 2. Dukla/Slavia (Dočekal, Sedlák, Koška, Hruška, Tichý, Baldinus, Zobal, Chlebovský, korm. Zelenková) 5:58,280, 3. Dukla/ČVK Praha (Šnajdr, Pachman, Keller, Ježek, Fleissner, Zindulka, Janáč, Nosek, korm. Perglerová) 6:00,810.

Ženy:

Skif (O Stuhu Podolí): 1. L. Lukšová (Slavia) 8:14,6, 2. Nedělová 8:22,8, 3. Heranová (obě Olymp) 8:29,3.

Osma: 1. Hamr/Blesk (B. Podrazilová, Hajnovičová, Hartmanová, Mašínová, Zámostrná, Solařová, Šantrůčková, E. Podrazilová, korm. Matoušová) 6:49,1, 2. Olomouc/LS Brno (Hockaday, Drahoutská, Holčáková, Burešová, Hrbáčková, Mrkvová, Uličná, Slepičková, korm. Lorenc) 6:57,6, 3. Slavia (Valsová, Macková, Studená, Kupková, Žabová, Švejdová, Hanková, Zavadilová, korm. Motlová) 7:01,8.