Šampionka Topinková Knapková zpět u oblíbené trati: Hlídat si bójky a zatáčku

Už je to sedm let, co Mirka Topinková Knapková s lodí své Slavie naposledy na Primátorkách vyhrála závod osem. Od té doby se jí život zásadně změnil. Veslařskou dřinu postupně nahradili Adélka, Lukášek a Pavlík. „Je to náročné, ale je to dobré. Manžel mi pomáhá, stejně jako naši z Brna. Mám pomoc, i tak je to občas takové divoké,“ usmívá se. Možná i proto nechá caparty doma, až půjde v neděli na Primátorky.

Je na vašich malých už vidět, že jsou sportovci?

„Na té nejstarší jo, ta má hodně energie odmalička. Brzo se naučila jezdit na kole, na lyžích, na bruslích. Všechno chtěla vyzkoušet. Nenutili jsme ji, ale jak viděla nás, hned si stoupala do mých bruslí. Koupili jsme jí radši její, aby se nezabila. Chodí na gymnastiku, úplně miluje lezení. Je vidět, že má pohyb ráda. Nevím, jestli bude vrcholový sportovec, ale je hodně odhodlaná, že se to chce sama naučit. A kluci jsou spíš takoví kluci… Myslím, že Adélka je daleko víc sportovně založená, ale to se změní.“

Jaký máte v takové situaci plán na nedělní Primátorky?

„Obleču se do společenského a asi půjdu bez dětí. Půjdu se podívat na náplavku, potkám spoustu lidí, které jsem dlouho neviděla. Těším se na tu závodní atmosféru. Minulý rok jsem byla na Železničním mostě, to bylo hezký, tak jsem trošku zavzpomínala…“

Co pro vás Primátorky znamenají?

„Je to sportovně-společenská akce. Jak už se veslování nevěnuju aktivně, vnímám je ještě víc. Takových prestižních závodů tady moc není. Kdybych se chtěla podívat mezi veslaře, sejít se s těmi, co dřív závodili, přijde mi to jako jedinečná příležitost. V Praze je atraktivní lokalita. Vnímám to daleko víc po ukončení kariéry. Jako závodník jsem to brala z jiného pohledu. Byli tam fanoušci, byl to netradiční závod se zatáčkou. Vyšehrad, Pražský hrad, krásné prostředí. Pro mě domácí závod, protože jsem z pražského oddílu. Je to jeden ze závodů, které jsem měla ráda, a mám ráda.“

V minulosti jste taky často zvládala dvojboj na skifu i na osmě, jak na to vzpomínáte?

„Určitě to bylo o té prestiži. Bylo to náročné, jsem ráda, že jsem to dokázala zkombinovat. Je něco jiného, když jste tam sama za sebe. Trať s tou zatáčkou jsem si musela hlídat, abych to neprokormidlovala a nevjela mezi bójky. Osmy jsou zase týmové, rychlé. Musela jsem se záběrem přizpůsobit ostatním. Na druhé straně jsem tam měla kormidelníka, který nás hodně povzbuzoval, řízení lodi bylo na něm. Radost přišla větší v týmu, tak to bývá, když se vyhraje, radost se znásobí.“

Troufla byste si ještě do osmy?

„Nevím… Asi by se to nějak dalo zvládnout, člověk asi nezapomene. Občas si chodím zaběhat, nějakou fyzičku snad mám. Určitě by to záleželo na tom, jaké bych měla parťáky.“

Letos se do závodu po čtyřech letech vrací lodě Dukly, co vy na to?

„Já si myslím, že to je asi správná cesta, že by to tak mělo být. Veslaři rádi závodí před domácím publikem. Já jsem jako reprezentant ráda jela Primátorky. I diváci chtějí vidět ty nejlepší veslaře. Neměla by být diskriminace: Ty seš moc dobrej, tak nepůjdeš tyhle závody. Přijde mi to nefér.“