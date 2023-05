Dukla je zpět na Primátorkách, jasný favorit. Konec paskvilu, těší veslaře

Již v pátek pod vyšehradskou skálou odstartuje závodní víkend veslařských Primátorek. Vrcholem jubilejního 110. ročníku legendárního klání bude nedělní souboj osmiveslic opět za účasti Dukly Praha. „Je to skvělé, že můžeme jet v silném složení. Může to přitáhnout i větší pozornost a zájem diváků,“ říká Jan Cincibuch.

Historie závodu sahá do roku 1910 a slavná regata si za dlouhé roky prošla určitým vývojem. Některé tradice však zůstávají – například od ročníku 1966 se pokaždé závodí na dráze se zatáčkou pod Vyšehradem.

„Je to anomálie ve veslařském světě, ale zvykli jsme si a jsme na to hrdí, že máme něco unikátního,“ pochvaluje si Josef Blecha, předseda pořadatelského oddílu ČVK Praha.

Jiná novinka z doby nedávné však vyvolala rozpaky. V předešlých dvou letech se nemohli účastnit zástupci takzvaných resortních sportovních center včetně Dukly Praha a závod tak přišel o některá velká jména.

Od letoška už ale omezení neplatí. „Rozhodli jsme se, že do závodění vrátíme vrcholové veslaře. Bylo smutné, když někteří vynikající veslaři stáli při Primátorkách na břehu. Vrátili jsme Duklu i ženy Olympu,“ hlásí Josef Blecha.

„Ve sportu se nemá nic zakazovat. Dukla byla vždy výkladní skříň, a když se třeba nedařilo na mezinárodním poli, spravili si chuť na Primátorkách. Jsem moc rád, že se vše vrátilo do původních kolejí. Dukla se vrátila a to je pro nás dobře,“ přiznává ředitel závodu Petr Blecha.

Poslední dva ročníky ovládly v osmách posádky Slavie. Nyní už je favorit znovu jasně daný.

„Jsem rád, že se zrušil paskvil a Dukla se vrací. Primátorky jezdí od doby, co existuje. Můžeme konečně jako parta sednout spolu do lodi a odjet závod,“ říká reprezentant Jakub Podrazil, který se ale nakonec nezúčastní kvůli zdravotním problémům. „Celé jaro spíš ležím v posteli, než závodím. Klukům budu fandit.“

Dukla postavila tři lodě a nejžhavějším adeptem na vítězství bude posádka vedená strokem Lukášem Helešicem v sestavě i s dalším reprezentantem Janem Cincibuchem.

„Těším se moc, je to pro mě druhý start pod Duklou, tehdy to ještě bylo v lehké kategorii a z toho jsme složili osmu. Letos pojedu poprvé v áčkové osmě. Primátorky jsem v dospělé kategorii ještě nevyhrál, takže se o to pokusíme a doufám, že se to podaří,“ říká Cincibuch.

Další české reprezentační eso Lenka Lukešová se představí ve třech disciplínách: na skifu, v závodě univerzitních osem a veteránských osmiveslic. Chybět nakonec bude v hlavní kategorii osmiveslic žen. „Holek je v klubu dost, takže jsem se tam nechtěla tlačit. Veteránkám ale jedna chyběla, takže jsem je doplnila,“ vysvětlila členka Slavie.

Třídenní program Primátorek přináší i absolutní novinku, kterou je závod středních škol. „Pátek je věnován žactvu a univerzitním osmám a rozšířili jsme to o střední školy. Přihlásilo se 15 škol a budou to závody čtyřek s kormidelníkem,“ pochvaluje si velký zájem o veslování Petr Blecha. Na programu bude i vložený závod paraveslařů.