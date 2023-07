Mistrovství ČR ve veslování: napínavé momenty i ladění formy na šampionáty

Pro některé posádky znamenalo mistrovství České republiky ve veslování potvrzení výkonnosti před vrcholnými závody, pro některé to byla v Račicích ještě nominace právě na nadcházející šampionáty jako je srpnové nistrovství Evropy U23 v Krefeldu nebo mistrovství světa juniorů ve Francii.

MČR se vydařilo, závodníkům přálo počasí a v cílovém prostoru i na tribuně se sešlo velké množství diváků, kteří vytvořili skvělou atmosféru.

Miroslav Vraštil a Jirka Šimánek, čtvrtí z OH v Tokiu a aktuálně velmi úspěšní lehkovážní veslaři, startovali na dvojskifu bez rozdílu vah, tedy mezi „těžkými“ závodníky. I tady ukázali své kvality a s velkým náskokem se stali mistry ČR.

Dvojskif mužů lehkých vah vyhrála posádka Slovenska, kde štrok Peter Strečanský je stále junior, a právě na tomto mistrovství závodil jak v dospělých, tak v juniorech. Zlato získal tedy Strenčanský s Matůšem Vančem, stříbro bralo společenství Slavie a Pardubic, Max Ramdan a Vojtěch Šanda, kteří se pokoušeli v tomto závodě nominovat na ME U23 v Krefeldu. Třetí místo získala posádka Adam Lízal a Radim Pazdera, společenství LS Brno a ČVK Brno.

Čtyřku s kormidelníkem mužů vyhrála posádka Dukly Praha, zlatou medaili na párové čtyřce dorostenek získala posádka Tábora se Slavii Praha.

Dvojku bez kormidelníka kategorie dorostenek ovládly sestry z Olomouce, Terezie a Viktorie Tenglerovy. Na skifu juniorek se podařilo do medailové trojice probojovat jen jedné české veslařce, zlaté Tereze Janštové z Pardubic, medailistce z květnového mistrovství Evropy juniorů ve Francii.

Velmi napínavý závod slibovala párová čtyřka žen. Aktuálně reprezentační posádka získala do souboje a kvalitního závodu párovou čtyřku, ve které na „motor“ lodi usedly současné nejlepší skifařky Anna Šantrůčková a Lenka Lukšová. Právě tato loď se štrokyní Valentýnou Solařovou a na háčku veslující Barborou Podrazilovou projela cílem o 7 desetin sekundy rychleji než posádka štrokovaná Simonou Paškovou. Byl to tedy krásný závod do posledních centimetrů.

Naše aktuálně nejlepší česká dvojka žen Pavlína Flamíková a Radka Novotníková nestartovala v závodě, ale zastoupily je kolegyně Olympu Lucie Heranová a Martina Zbíralová, které získaly zlato.

Všechny kategorie mistrovství mají na programu osmu s kormidelníkem. V dorostencích zvítězila loď společenství Bohemians a Břeclavi, stříbrná byla čistá posádka Blesku, třetí místo obsadilo společenství Hamru, Slavie a Jindřichova Hradce.

Avizovaný start mladého veslaře z Piešťan, Petera Strečanského, v kategorii muži i junioři, přinesl další vítězství v disciplíně skif junioři.

Další napínavý závod se odehrál v disciplíně párových čtyřek mužů. V necelých dvou vteřinách doveslovala medailová trojice, závodníci Dukly Praha, stříbrné posádce s Jakubem Knyclem z Blesku, aktuálně studentem americké univerzity. Na čtvrtém místě doveslovala juniorská posádka, která si mohla poměřit síly s dospělými závodníky. Junioři aktuálně pokračují soustředěním a přípravou na vrchol sezóny, čeká je strat na Mistrovství světa ve Francii.

Na kontrolních závodech startoval Lukáš Helešic s Václavem Baldriánem, posádka se díky vítězství nominovala na mistrovství Evropy na slovinském Bledu. Úspěšný veslař právě disciplíny dvojka bez kormidelníka, Lukáš Helešic, přesednul k Tomášovi Šišmovi, který v současné době závodil na světových pohárech v disciplíně skif. Své síly poměřili s dvojkou Jan Chládek a Adam Kulhánek. Tato posádka bude na začátku srpna startovat na Univerziádě v čínském Chengdu. Na třetím místě doveslovali lehkovážníci Denic Pinc a Jan Kvapil.

Skif žen nepřinesl překvapení na první pozici, zvítězila Anna Šantrůčková. O druhé místo svedla boj Natálie Chourová s Annou Drnkovou, obě jsou aktuálně studentkami amerických univerzit. Natálie si podařilo vybojovat stříbro, Anna brala bronz. Na čtvrtém místě doveslovala Terezie Janštová, která v dopoledním programu zvítězila na skifu juniorek.

Jan Potůček zvítězil ve skifu mužů, druhý byl slovenský veslař Jakub Herhonek a třetí Jan Čížek. Pro znalé to nebylo překvapením, i když o velké výjimečnosti zde hovořit můžeme. Vítězství na skifu juniorů doplnil Peter Strečanský i o vítězství na skifu mužů lehkých vah. Druhý dovesloval jeho kolega z dvojskifa Matůš Vančo, hostující za VK Slavia Praha. Na třetím místě dojel Vít Kouřil z Blesku.

Dvojku mužů s kormidelníkem vyhrála loď Dukly, stříbro brala Slavie Praha a bronz Lodní sporty.

Přesvědčivě si pro vítězství dojela osma juniorek společenství Olomouce a Lodních sportů, druhou příčku obsadilo společenství Smíchova a Slavie, třetí pak společenství Piešťan, ČVK Praha a Bohemians.

Pavlína Flamíková sice nestartovala na dvojce, ale usedla do dvojskifu s kolegyní Míšou Pospíšilovou a vyhrály. Druhé místo obsadily Valentýna Solařová a Barbora Podrazilová, které budou také na začátku srpna startovat na Univerziádě v Číně. Třetí doveslovala Eliška Švejdová s Veronikou Zámostnou.

S obrovským náskokem zvítězil dvojskif lehkých vah žen ve složení Veronika Činková a Kristýna Neuhortová. Kristýna je aktuálně bronzová skifařka lehké váhy z mistrovství Evropy na slovinském Bledu. Na mistrovství světa bude startovat s Veronikou, která se po nemoci vrací do formy. Druhá dojela loď společenství Smíchova a Blesku, třetí čistá posádka Lodních sportů.

Noncox žen dojel v pořadí první společenství Olympu a Pardubic, druhá loď Blesku, třetí společenství Jindřichova Hradce a Slavie.

Párová čtyřka dorostenců předvedla napínavý souboj o druhé a třetí místo. Zvítězila loď Blesku a v cílovém prostoru byla úspěšnější loď Pardubic nad společenstvím Ústí s Louny.

Noncox mužů předvedl závěrečný souboj o druhé a třetí místo mezi čistou posádkou Slavie a společenstvím Hamru s Jindřichovým Hradcem. Společenství bylo na cílové pásce o necelé dvě desetiny sekundy rychlejší. Zvítězilo společenství Slavie s Duklou, loď, která jako předešlí kolegové a kolegyně, startuje na Univerziádě v Chengdu.

Úspěšné medailistky ze skifů se doplnily o kolegyně a promíchala se pořadí. Zvítězila Ella Boldišová s Annou Čechovou z Bohemians, druhé doveslovaly pardubické veslařky Eliška Kubrychtová a Taťána Rychnáková, bronz braly Natálie Minaříková s Šárkou Mikyskovou z Neratovic.

Poslední závod a opět napínavý souboj až do závěrečných metrů proběhl na osmách mužů. Startovala zde medailová juniorská posádka, která v rozjížďce porazila své starší kolegy. Favoritem závodu byla reprezentační loď U23, společenství Dukly a Slavie. Té se také podařilo vyhrát, ale v těsném závěsu je následovala loď Dukly s Jakubem Kynclem z Blesku. V cílovém prostoru se tato loď objevila necelé dvě vteřiny za vítězi. Třetí doveslovala juniorská posádka. Boj pokračoval až do šestého místa. O balónek to padlo na čtvrté místo ve prospěch posádky Boheminas, pátá byla loď společenství Slavie a Hamru a šesté místo patří lodi Blesku a ČVK Praha.

Kompletní výsledky MČR ve veslování najdete ZDE>>>