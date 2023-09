Helešic: makléř na veslařském MS. Nový parťák? Jako nová přítelkyně

Jednou jeho tváří je elegán v saku s telefonním číslem, kam si můžete zavolat, když chcete koupit nebo prodat nemovitost. Jestli ho ale uvidíte na plakátu, v těchto dnech radši nevolejte. Druhou tváří Lukáše Helešice je totiž reprezentační dres, v němž od neděle bojuje na mistrovství světa v Bělehradě, odkud může vést cesta i na olympiádu v Paříži.

„Sladit s prací je to náročné. Až skončíme na mistrovství světa, ostatní mají asi prázdniny, já konečně můžu pracovat a věnovat se tomu naplno,“ usmívá se Helešic. „Naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří se o moji práci starají společně se mnou. A díky za klienty, že to chápou a drží mi palce v tom, co dělám. Mám štěstí na lidi v práci.“

Helešic v minulosti patřil k tahounům veslařské reprezentace. S Jakubem Podrazilem se v roce 2016 dostal na olympijské hry do Ria. Na začátku roku 2020 se ale rozhodl s vrcholovým veslováním skončit.

„Já jsem s tím přestal vrcholově, nicméně jsem se furt hýbal, přešel jsem na ČVK Praha, abych se udržoval. Spousta lidí okolo mě začalo kroužit, nahlodávat mě. Přítelkyně doma taky, že jsem ještě mladej, abych toho pak v pozdním věku nelitoval,“ vypráví Helešic. „Pak jsem to zkusil, začalo se dařit. Jsem za to rád. Vrátil jsem se mezi fajn lodi, spadl jsem do skupiny mezi top lodě v Česku. Je to motivace pracovat dál.“

Místo na dvojskifu vedle Podrazila už zatím zabral Jan Cincibuch, ale Helešic se uchytil na dvojce bez kormidelníka. Sezonu rozjel s Václavem Baldriánem, po neúspěchu na mistrovství Evropy na Bledu se ale pro rozhodující část sezony domluvil na spolupráci s Tomášem Šišmou. Na Světovém poháru v Lucernu se spolu dostali do finále C a dalo jim to naději, přestože pak kvůli problémům na váze skončili v déčku. I proto zatím Helešic návratu nelituje.

„Po mistrovství Evropy, kde jsme nedopadli dobře, jsem zvažoval, jestli to byl dobrý krok. Ale já to předem nevzdávám. Chci dojet do konce a ukázat, že na to mám,“ líčí Helešic.

S o pět let mladším Šišmou se měli před mistrovstvím světa možnost víc poznat během měsíčního soustředění v Chorvatsku.

„Museli jsme se navnímat. Trošku nám to skřípalo, ale myslím, že jsme se našli,“ usmívá se Helešic. „Je to stejné, jako když se seznamujete s novou přítelkyní. A nemáte na výběr říct: Tak ty ne a někdo další… Museli jsme si vyjít vstříc. Každý jsme nějaký, specifický. Museli jsme najít kompromis i v komunikaci na břehu. Ne, že by to bylo na nože. Tomáš je o trochu mladší, já jsem starší, jsem takový včasný, všude včas a předem. Tomáš je v tomhle laxní, ale zase v přípravě na trénink je preciznější než já. Plusy a minus máme každý z nás.“

V Bělehradě jedou o svou společnou budoucnost. Snem je pro ně postup na olympijské hry do Paříže, kam se dostane jedenáct nejlepších dvojek bez kormidelníka. V neděli v rozjížďce dojeli pátí a v pondělní opravě musí skončit do čtvrtého místa, aby mohli o olympiádu bojovat dál.

„My potřebujeme štěstíčko, aby nám šlo trošku naproti, nebo spíš aby jelo s námi v naší dráze. My asi můžeme jenom překvapit,“ říká Helešic. „Bude to strašně náročné, je nás tam osmadvacet, jedenáct jde dál. Prokousat se aspoň do finále B bude nesmírně náročné. Ale víme, co od toho máme očekávat.“

Z českého týmu postoupil v neděli z rozjížděk do čtvrtfinále jen dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek, který vstoupil do MS třetím místem. Spolu s dvojkou bez kormidelníka musí do oprav i skifařka Lenka Lukšová a dvojskif Jan Cincibuch, Jakub Podrazil.