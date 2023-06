Veterán roku: Jindřišek? Jágr? Hejdušek! Duklu nikdy ve štychu nenechám, hlásí

Silné mládeži, opoře vlasti! S dávným heslem, které stojí na Primátorském štítu, pózoval Oldřich Hejdušek už po šestadvacáté. Před čtyřmi lety se zapřísahal, že už to bylo naposledy. Když ale armádní Dukla po pauze opět vplula do slavných Primátorek, zase seděl u kormidla.

„Nechtěl jsem. Už jsem chtěl mít klid, ale bylo mi to předneseno tak, že musím. Že potřebují, abych jel. Já jsem Duklák a nikdy je ve štychu nenechám. Proto jsem kývnul,“ vysvětloval Hejdušek.

Je legendou českého veslování, na dvojce s kormidelníkem seděl už na olympiádě v Moskvě 1980, má čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile ze světových šampionátů. A v poslední době, kdy mladí chlapci rostou do stropu a veslařských kormidelníků tak ubývá, dokola zachraňuje elitní českou osmiveslici. Na Primátorkách naposledy závodil v roce 2019, od té doby Dukla na startu nebyla. Jenže teď musel znovu do služby.

„Návrat byl těžký, protože jsem přibral a neměl jsem váhu, kterou jsem potřeboval,“ líčil Hejdušek. „Musel jsem shazovat, asi tři kila se mi podařila, ale nedosáhl jsem na to, co jsem měl. Kluci ale jeli výborně, byl to perfektní závod. Skvěle se toho zhostili, takže moje kila odvezli úplně hravě. Musím říct, že jsem si to užil. Byl to nádherný závod.“

Hejdušek kormidloval elitní loď Dukly se strokem Lukášem Helešicem, za ním seděli Jan Čížek, Marek Diblík, Václav Baldrián, Jan Cincibuch, Tomáš Šišma, Dalibor Neděla a Filip Zima. Favorité o necelých pět sekund porazili reprezentační posádku do 23 let složenou z borců Dukly a Slavie.

„Je to krásný, jsem hrozně rád, že Olda svolil k tomu, že nás ještě vytáhne ven, že mi vytáhneme jeho. Zhubnul, děkujeme, že nám tu práci trochu zlehčil. Je to legenda, já jsem rád, že mám tu možnost a nemusím závidět těm předchozím, že ho měli na kormidle. Moc si toho vážím,“ uvedl Helešic, který sám letos slaví návrat k elitnímu veslování.

V minulosti tvořil nadějný dvojskif s Jakubem Podrazilem, s nímž se dostali na olympiádu do Ria. V zimě 2020 ale nečekaně ukončil kariéru. Později ten rok sice vyhrál Primátorky, ale už jako amatérský člen smíšené posádky. Stále se však udržoval v kondici a vloni na podzim zase začal trénovat naplno.

„Já jsem minulý říjen, listopad vrátil do dvoufázového tréninku. Tělo si vzpomnělo, nicméně teď se nám to nepovedlo v prvním startu na Bledu, takže máme co napravovat,“ připomněl Helešic účast v C finále na evropském šampionátu na dvojce s parťákem Václavem Baldriánem. „Tady jsme si trošku spravili chuť a psychiku, za což jsem strašně rád.“

Návraty Hejduška s Helešicem podpořily úsilí armádní lodi v prvním startu na Primátorkách po čtyřech letech. V roce 2020 se Dukla odhlásila kvůli epidemii covidu v loděnici. V posledních dvou letech platilo pravidlo, podle něhož mohli závodníci Dukly závodit jen na lodích svých mateřských civilních klubů. Před rokem ale dostali armádní borci zákaz kvůli přípravě na mistrovství světa.

„Primátorky rovná se Dukla. Doufám, že to tak už zůstane a nebude se přemýšlet o nějakých novinkách,“ pochvaloval si Helešic návrat reprezentačního klubu.

„Všichni na náplavce vidí, že je dobře, že se Dukla mohla vrátit, a že předchozí rozhodnutí nebylo úplně šťastné,“ přidal se Hejdušek.

Je možné, že bude u kormidla Dukly i příští rok?

„Ne, ne, ne. Další rok už nechci jet, opravdu,“ ujišťuje Hejdušek.

Jako už tolikrát.