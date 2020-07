Hra o letenku do Tokia začíná, Prskavec a spol. rozjíždí nominaci | iSport.cz

Na velké množství zahraničních závodů to v jejich disciplíně letos nevypadá. Aby nebyla tato sezona úplně promarněná, rozhodli se čeští vodní slalomáři, že si ji pořádně okoření. A není lepšího koření, než klání o olympiádu. Ve Veltrusech v sobotu začíná nominace do národního týmu pro tuto sezonu, která je i součástí boje o jediné olympijské místo v každé kategorii. Boje o reprezentaci vyvrcholí příští neděli v Praze, a už tam může být jasno o jménu na některé z letenek do Tokia.

Kdyby v těchto dnech začínaly olympijské hry v Tokiu, rozdali by si to vodní slalomáři a slalomářky o místenky na ně letos na jaře. S těmi odloženými na příští rok měl původně platit stejný jízdní řád. Jenže to by závodníci s pádly v rukou neměli letos moc o co soupeřit. A tak se se svým vedením dohodli, že olympijskou nominaci uskuteční už letos.

Už tradičně bude nejzajímavější sledovat kategorii kajakářů, kde má Česko v zásobě světovou špičku. Zrekapitulujme si to. Jiří Prskavec – mistr světa 2015 a 2019, bronzový muž z LOH v Riu de Janeiro 2016, loňský vítěz celkového pořadí Světového poháru. Ondřej Tunka – mistr světa 2017. Vavřinec Hradilek – stříbrný medailista z olympijského Londýna 2012, mistr světa 2013. Vít Přindiš – úřadující evropský šampion. A situaci jim může zkomplikovat i řada dalších.

Všichni jsou na národní nominaci připraveni. „Mám natrénováno a jsem zdravý, což je teď asi nejdůležitější,“ pochvaluje si Přindiš.

Stejně to vidí i Prskavec. „V podstatě jsem udělal velice podobnou přípravu jako před loňským MS. Byly tam drobné úpravy, protože bylo víc času na trénink, ale ten poslední měsíc a půl byl opravdu standardní. Cítím se výborně a doufám, že se to na závodech projeví.“

Nejzkušenějším závodníkem v tomto poli je Hradilek, který ale letos prožívá zcela novou situaci. Tedy mimo tu koronavirou, se kterou se ale museli vypořádat všichni. Před pár týdny se stal otcem, a tak se doma a partnerkou sžívají s miminkem. Do toho si ještě poranil nohu, takže musel chvíli chodit i o berlích. Nic z toho ale tréninku výrazně nebránilo. „Jezdí se mi dobře a cítím, že pokud nebudu dělat zbytečné chyby, bude to dobré,“ prozradil třiatřicetiletý kajakář.

Nominační kritéria Z Prahy🇨🇿 do Tokia🇯🇵 Dneska si projdeme jak se skutečně dostat z Prahy na Olympiádu v Tokiu 2021. Nominační kritéria nejsou jednoduchá😇, tak pozorně sledujte. Kdyby bylo cokoli nejasného, pište do komentařů👏. Už příští víkend začínáme ve Veltrusech, tak se na vás těšíme😍. Zveřejnil(a) Český vodní slalom a sjezd dne Sobota 11. července 2020

Také v ženském kajaku bude na co se dívat. O druhou účast na olympiádě bude bojovat Kateřina Kudějová, mistryně světa z roku 2015, olympijskou premiéru by si ráda vyjela Amálie Hilgertová. Ta převzala rodinné pádlo po tetě Štěpánce, dvojnásobné olympijské vítězce, když loni vyhrála na mistrovství Evropy. „Myslím si, že jsem rozhodně připravenější, než jsem byla na jaře, takže celá tahle ‚koronová‘ posunovací záležitost pro mě byla výhoda. Těším se, až se do toho pustíme,“ prohlásila úřadující mistryně Evropy.

Poprvé budou o olympijskou účast bojovat také kanoistky, kde si na zisk jediného účastnického místa věří Tereza Fišerová.

O tomto a příštím víkendu čekají vodní slalomáře čtyři nominační závody do reprezentačního družstva. Celkový výsledek národní nominace se počítá také do olympijských bojů, kde budou hrát velkou roli také výsledky loňského MS. Za umístění na něm získali plusové body Prskavec (3), Kudějová (2), Přindiš (1) a Fišeorvá (1). Právě Prskavec a Kudějová mají šanci zajistit si místo do Tokia už příští neděli v pražské Troji. Pokud se to nepovede tam, budou rozhodovat výsledky na mistrovství Evropy, které se má v Praze konat v září.