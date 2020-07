Slalomáři bojují o jediná olympijská místa, rozhodne se v Troji | iSport.cz

Ze čtyř závodů Českého poháru se skládá nominace do reprezentačního družstva vodních slalomářů. V tuto chvíli jsou v polovině. Jenže letos nejde jen o to se probojovat do národního týmu a jet pár závodů Světového poháru a mistrovství Evropy v Praze. Rozhoduje se také o tom, kdo v každé kategorii získá jediné účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu.

Nejlépe tam má nakročeno Jiří Prskavec, úřadující mistr světa, vítěz loňského SP a také majitel bronzu z minulých Her v Riu de Janeiro. Minulý víkend vyhrál oba závody ve Veltrusech a připsal si do tabulky za dvě vítězství 20 bodů. K tomu má ještě tři bonusové body za loňský titul mistra světa. „Dnes opět za jedna, mám velkou radost, ale jsme teprve v polovině, stále není nic rozhodnuto. Je to krásný start, ale vše se rozhodne příští víkend v Troji,“ napsal Prskavec v neděli na sociální sítě.

Náskok už má ale docela velký, druhý Vít Přindiš na něj ztrácí sedm bodů. To jsou ovšem počty jen pro reprezentaci, kde by v tuto chvíli měl místo ještě i Vavřinec Hradilek. Čísla pro Tokio jsou ještě jiná. Tam má zatím Prskavec, jakožto nejlépe umístěný český kajakář na loňském MS, deset bodů, k nim ještě bonusové tři za titul mistra světa.

Do bojů o OH se sice počítá ještě i mistrovství Evropy, ale zároveň platí, že nejhorší výsledek ze zmíněných tří soutěží se každému závodníkovi škrtá. Takže v případě, že Prskavec ovládne nominační závody, bude mít dalších 10 bodů a už mu nikdo nebude moci v cestě do Tokia zabránit.

V ženském kajaku má zase blízko k letence na OH Kateřina Kudějová, nominační tabulku vede s 21 body (z toho 2 bonusové za MS) před Antonií Galuškovou (16 bodů). V kategorii kanoistek v první půli nominace jasně vládla Tereza Fišerová, která zvítězila v obou závodech a s bonusovým bodem z MS má nyní 21 bodů. Mezi kanoisty se o první místo dělí Lukáš Rohan a Vojtěch Heger.

V neděli v Troji už bude jasno. O reprezentačním družstvu pro tuto sezonu, ale i o tom, kdo už má jistou letenku do Tokia nebo k ní má blízko.