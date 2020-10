Akvabela Dufková o předsudcích i kráse: Postava se řeší, líčím se i hodinu

Španělský tým akvabel kdysi vzkázal Davidu Beckhamovi, že by nestačil ani na dvě minuty jejich tréninku. Souhlasíte s takovým tvrzením?

„Ano, to si pamatuju. Jde o to, že synchronizované plavání je především ženský sport. Je také dost umělecký a estetický a bývá kvůli tomu často odsuzován. Lidé si myslí, že na tom nemůže být nic náročného, ale opak je pravdou. Je to opravdu hodně těžký sport a nelze ho provozovat na hobby úrovni, jako třeba fotbal. A přesně na to se snažily tenkrát poukázat i španělské akvabely. Je pravda, že jsme se kdysi v rámci jedné akce potkali s panem Švancarou, který se pak rozhodl vlézt do vody a něco s námi vyzkoušet. Ani šlapání vody, což je pro nás takový základ, mu vůbec nešlo a spíše to vypadlo, že se v bazénu topí. (smích) Ale na tom není nic špatného, každý sport má to své. Mně by zase určitě nešel fotbal.“

Co všechno obnáší takový trénink akvabel?

„Pro nás je klíčový plavecký trénink, bez toho by to nešlo. Nemáme tak vypilovanou techniku jako plavci, ale i pro zlepšení kondice je pro nás plavání hodně důležité. Kromě toho cvičíme gymnastiku a máme i baletní tréninky. Například Rusky, které v současné době patří k nejlepším na světě, mívají i dvě hodiny baletu denně. Španělky zase často trénují výrazový tanec. Vzhledem k tomu, že jsme estetický sport, je u nás kladený důraz i na štíhlost. Spousta holek proto zařazuje běžecké tréninky, aby se zbavily tukové hmoty a před závody se vyrýsovaly.“

Jak moc se ve vašem sportu řeší postava?

„Opravdu hodně. Pokud je člověk jen maličko silnější, je to ve vodě poznat. Každé kilo navíc si sebou taháte. V tomhle to máme podobné třeba s cyklisty. Ti také potřebují být co možná nejlehčí, ale zároveň musí být i hodně silní. Na druhou stranu mít vyloženě svalnatou postavu není v našem sportu zrovna výhoda. Svaly jsou ve vodě totiž těžké. Konkrétně já jsem hodně svalový typ, proto se snažím často protahovat, abych tím omezila růst svalů do objemu.“

Cyklisté kvůli postavě dodržují i striktní diety. Máte to stejně?

„Diet jsem za život zkusila spoustu od keto diety až přes stravování podle krevních skupin. Můj problém je v tom, že se takto nezvládám stravovat dlouhodobě. Když pak po nějakém čase najedu na běžný jídelníček, vždy mám ztracená kila hned nahoře. V současné době v oblasti výživy spolupracuju s poradkyní Blankou Procházkovou, která pro mě jídelníčky sestavuje. Dohodly jsme se, že budou opravdu pestré a, že ze stravy nebudu nic vynechávat. Je to fajn i pro běžný život. Když jsem například někde na oslavě, nemusím se bát dát si kousek dortu nebo trochu vína. Měsíc před závody vždy ale najíždím na striktnější režim.“

Vraťme se ještě k vašim tréninkům. Musíte trénovat i výdrž pod vodou?

„Ano. Často se nás někdo ptá, jak dlouho vydržíme pod vodou, takhle stopnuté to ale nemáme. Výdrž pod vodou se netrénuje doma ve vaně, jako si to možná někteří představují. Plaveme většinou 50 metrů pod vodou a zkoušíme to víckrát dokola. Přidáváme si i různé zátěže. Když už totiž potřebujeme při naší sestavě zadržet dech, vždycky u toho děláme i různé pohyby. To se snažíme simulovat právě plaváním pod vodou.“

Jak dlouho musíte během sestavy vydržet bez dechu?

„Naše sestava trvá tři minuty a většinu času z ní trávíme pod vodou. Na jeden nádech musíme někdy vydržet až 45 sekund. Je to trochu něco jiného, než když zkoušíte zadržet dech a ponořit hlavu do vody. Během sestavy se hodně hýbeme, jsme hlavou dolů, děláme různé kopy, otočky… Pro člověka, který to nikdy nezkusil, je to těžko představitelné.“

A do toho se musíte zvládat ještě i usmívat.

„Ano, na výraz je potřeba hodně myslet. Někomu možná může připadat legrační, že se u našich sestav pořád usmíváme, ale jsme estetická disciplína a asi nikdo by se asi nechtěl dívat na to, jak jsme udýchané a zamračené. Musíme vypadat, že nám to nic nedělá, přitom je to naopak. Je to takový maskovací manévr. V synchronizovaném plavání se hodnotí obtížnost, technické provedení a umělecký dojem a výraz k celkovému uměleckému dojmu patří.“

Do bazénu chodíte vždy nalíčené. To také kvůli uměleckému dojmu?

„Máte pravdu. Nemyslím si, že by někdo dostal extrémně víc bodů za to, že je pěkně nalíčený. K našemu sportu to ale zkrátka patří a je to vizitka každé plavkyně. Líčení se vždy odvíjí od toho, jakou máte hudbu a celkovou sestavu. Někdy bývá decentnější, jindy naopak divoké.“

Jak dlouho vám trvá taková příprava před závody?

„Já už v tom mám celkem praxi, takže to zvládám docela rychle, i přesto mi ale příprava zhruba hodinu zabere. Je potřeba se nejen nalíčit, ale také učesat. Na hlavu si dáváme klasickou želatinu na dorty nebo na tlačenky, protože nic jiného nám ve vodě nevydrží. Gely na vlasy a jiné přípravky z drogerie se okamžitě vymyjí. Želatina se naproti tomu rozpouští jen v horké vodě a ve studené perfektně drží. Nezdá se to, ale špatně upravené vlasy mohou zásadně ovlivnit i váš výkon. Pokud cítíte, že vám účes povolil nebo vám z něj například odpadávají ozdoby, chtě nechtě se soustředíte na vlasy a ne na sestavu. U líčidel se nějaká zásadní chyba stát nemůže. Ale zažila jsem třeba, že jsme použili moc třpytkaté stíny, které mě pak docela štípaly v očích.“

Cítíte se lépe, když víte, že jste si dala s přípravou vizáže záležet?

„Určitě. Na některých závodech jsou dnes k dispozici už i vizážistky, je to pro nás opravdu hodně důležité. Na závodech bývají vždy i nejrůznější fotografové. Každá žena chce mít pěkné fotky, na kterých nemá rozpitou řasenku. Pěkné líčení, upravené vlasy a zajímavé plavky nám dodávají sebejistotu.“

Jak se kombinuje krása a každodenní dřina?

„Plavecké sporty jsou známé tím, že se to kombinuje hodně špatně. Tréninky míváte většinou brzo ráno. Nesnášela jsem, když jsem pak hned musela do školy. Spolužáci mě znali snad jen s urousanými vlasy, které jsem si po tréninku nestíhala moc upravit. Teď jsem ráda, že už mám období školní docházky za sebou a nemusím po tréninku s mokrou hlavou spěchat do lavice.“