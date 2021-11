Velký přestup ve slalomu. „Pytlák“ ztratil hvězdu, jde k Prskavcům

Dovolená byla krátká. Měsíc po mistrovství světa v Bratislavě už vodní slalomáři zase trénují, reprezentanti už ve Francii poznávají olympijskou trať. Jenže Vít Přindiš, úřadující vítěz Světového poháru, už neletěl coby svěřenec Miloslava Říhy, ale Jiřího Prskavce staršího.

„Po osmi letech, co jsem byl u Pytláka (Miloslava Říhy) tak se mi dařilo, měl jsem skvělé, životní sezony, ale na druhou stranu jsem cítil, že pro další růst potřebuju změnu prostředí, nějakou změnu tréninkového režimu, abych neustále šel do tréninku s tím, že mě to naplno baví, a ne že do něčeho zabředávám. Říkal jsem si, že by bylo zajímavé vyzkoušet si jiný přístup od Jiřího Prskavce staršího, trénovat s kluky, kteří na tu vodu nahlíží jinak,“ vysvětlil Přindiš svůj přestup Radiožurnálu.

V nové skupině bude spolupracovat s olympijským vítězem Jiřím Prskavcem nebo mistrem světa z roku 2017 Ondřejem Tunkou, u Říhy zůstává olympijský medailista z Londýna Vavřinec Hradilek, „Pytlák“ Říha trénuje i čerstvého mistra světa z kategorie kanoistů Václava Chaloupku.

„S Pytlákem jsme to probírali, oba nás mrzí, že to dopadlo tak, že odcházím, ale oba jsme zase cítili, že je to tak v tuhle chvíli asi nejlepší. Za těch osm let rozhodně jemu i Vávrovi a všem v té skupině, kteří se tam prolnuli za tu dobu, vděčím za hrozně moc,“ svěřil se Přindiš, který si po dovolené musel rychle zvykat. „Hned první trénink byl náročnější v posilovně, nějaký aerobní, kdy jsem se snažil držet krok, ale po prvním kole jsem zjistil, že už jsem se utavil a málem jsem se pozvracel. Chvilku si mě dobírali,“ vypráví.

Ve 32 letech má zlaté medaile z mistrovství Evropy, triumfy ve Světového poháru a daří se mu i v nové olympijské disciplíně – extreme slalomu. I proto je cílem olympijská účast v Paříži, po té ale touží i Jiří Prskavec mladší.

„Jeho zápal v tréninku mi přijde úplně neskutečný. Každý trénink má to nasazení na 110 procent. Hodně přemýšlí o stravě, o nějaké regeneraci, o odpočinku a tak dál. Neberu to tak, že změna skupiny je to, co by mi mělo tu olympiádu v Paříži přinést. Je to něco, co jsem si řekl, že chci udělat pro následující roky, aby mě každý trénink bavil, abych měl nové impulsy,“ všímá si Přindiš.