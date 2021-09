Češi v nové disciplíně pro Hry doplatili na kvóty. Úplná blbost, říká Přindiš

Stejná voda, ale žádné branky. Jen sedm nafukovacích pylonů vznášejících se nad hladinou a jedna překážka, pod níž se musí udělat takzvaný eskymák. V kvalifikaci se jede ještě po jednom, ve vyřazovacím systému po čtyřech, přesně tak se Mezinárodní kanoistická unie snaží zatraktivnit vodní slalom.

Česko do rozjížděk extreme slalomu (kajak krosu) vyslalo hned čtyři borce. Vedle čerstvého vítěze Světového poháru Víta Přindiše, „krosařského“ mistra světa z roku 2017 Vavřince Hradilka plus dva olympijské medailisty: z rampy sjeli do tratě i Jiří Prskavec a Lukáš Rohan. Pravidla ale byla přísná, dál se dostal jen jeden závodník z každého státu. (32 závodníků, až na posledního vždy nejrychlejší z každé 33. zúčastněných zemí) Velká smůla tedy hlavně pro Hradilka. Zajel sice desátý nejlepší čas, jenže na postupující dvaatřicítku neměl nárok, na rozdíl od 77. Řeka Komninose.

Postup by si časem zajistil i Prskavec, ale také doplatil na „národní“ limit. „Myslím si, že tenhle formát závodu nebude dlouhodobý. Že v budoucnu do hlavního závodu postoupí víc lodí za daný stát,“ přemýšlel olympijský vítěz v K1, který zároveň zastupuje závodníky na jednáních funkcionářů.

Naopak Přindiš byl mnohem míň diplomatický. Sice mu v kvalifikaci odpadla spousta vynikajících soupeřů, to však automaticky devalvovalo kvalitu nedělního „extrémního“ finále. „Je to úplná blbost. Zabíjí to kvalitu závodu, když nepostoupí kluk, který byl šestý, a na jeho úkor jde sedmdesátý,“ zlobil se. „Nebude to mít váhu, když se závodníci z dobrých států budou moct jen dívat.“

Extrémní slalom přitom může mít velkou váhu při nominační řeži českých závodníků o olympijskou nominaci. Reálně hrozí, že v Paříži do obou disciplín nastoupí jediný závodník. Jasno však ještě není.

Mezi ženami platil mírnější nominační klíč a postoupily jak Kateřina Minařík Kudějová, tak Antonie Galušková. Mimo play off zůstaly Lucie Nesnídalová a Martina Satková.

Víkendová dopoledne zaberou slalomářům znovu klasické závody. V sobotu jedou kajakáři a kajakářky, v neděli půjdou do akce kanoisté. Do semifinálových jízd postoupila česká výprava bez jediné ztráty, takže se v obou dnech se představí hned šest lodí.