Rohan o Prskavcovi na kanoi: Je dobrej, ale nechci mu ještě zvedat sebevědomí

Pro něj je to pouze doplňková disciplína. Jiří Prskavec stále upřednostňuje kajak. Ale netají se tím, že chce v domácí nominaci o místa v reprezentaci v kategorii singl kanoe potrápit specialisty s jednolistým pádlem. V prvním ze čtyř závodů, které rozhodují o složení reprezentačního družstva, skončil druhý a asi i trochu kanoisty vystrašil. V tom druhém už mu patřila sedmá příčka. Jak Lukáš Rohan a spol. jeho „fušování“ do jejich řemesla vnímají? Podle některých insiderů z něj mají docela strach.

Co jste říkal na to, jak si vedl v první polovině nominace Jiří Prskavec?

„Říkal jsem mu, že dobrý. Mě to úplně nepřekvapilo, protože jsem s ním pár tréninků absolvoval, třeba na Réunionu. Vím, jak jezdí, sledoval jsem ho. A mě baví ho pozorovat, protože na kanoi jezdí jiným stylem než já a určitě i než většina kanoistů. Takže pro nás všechny je přínosné ho sledovat. Tím mu ale zase nechci jenom zvedat sebevědomí, protože to taky není potřeba (usměje se). Ale je dobrej, na to, že na tom jezdí rok a půl. Na druhou stranu Trnávka ukázala, že když on zajede svůj strop a my taky, tak jsme pořád jinde. Ale v sobotu jel výborně a mě porazil.“

Je u něj poznat kajakářský styl?

„Určitě. Na něm je vidět, že není tak jistý v jízdě dopředu. Přeci jen na kanoi, když člověk pádluje na jedné straně a nestřídá záběry, tak je docela obtížné na divoké vodě, což na Trnávce rozhodně je, udržet přímou jízdu. S tím myslím, že má asi největší problém. Ale zase on brány zkracuje dost podobně jako na kajaku, což je někdy neskutečné a někdy je to zas až přehnané. Tak uvidíme, jak to dokáže časem vypilovat. Ale rozhodně jeho styl je jiný.“

Štvalo vás v sobotu víc, že vás porazil on, než když prohrajete se specialistou?

„Ne, mě to neštvalo. Byl jsem docela i rád, že jsme spolu stáli na stupních, protože to se nestalo… Už ani nevím, kdy naposledy to bylo. Docela si užívám, že spolu stojíme na startu. V neděli před finále jsme se spolu i rozjížděli a mě to baví a motivuje. Je dobrej. Že by mě to deptalo, to vůbec ne, ale samozřejmě ho chci porážet.“

Mají z něj kanoisté trošku vítr, že by vám tam do toho mohl vlítnout a třeba se i dostat do reprezentace?

„Na začátku tam byla taková nejistota, nevěděli jsme, jak na tom bude, protože to nevěděl ani on sám. Byl to velký otazník před nominací. Teď se ukázalo, že o to jede, o čemž jsem nepochyboval, říkal jsem, že do toho určitě hodně promluví. A pořád to má rozjeté tak, že v reprezentaci pro letošní rok může být. Ale myslím, že se opravdu ukázalo, že když zajedu svoji jízdu, tak bych měl být lepší. A to je to, co my řešíme. My nejdeme proti někomu, ale proti času a chceme být co nejrychlejší.“

Nehecoval vás už, abyste se s ním střetli i v kajaku?

„Samozřejmě, tyhle narážky tam byly. Já sám jsem říkal, že teda začnu jezdit na kajaku. Ale je třeba být nohama na zemi. Já si na kajak rád zajdu, ale není to opravdu na to, abych tady jezdil s klukama finále na českém poháru. Za rok a půl bych se na takovou úroveň určitě nedostal a ani to neplánuju. Ale hecování tam je. Mě to vlastně baví, ale taky se mu to snažím trošku komplikovat. Protože jeho pozice je strašně výhodná. On to má vyjeté na kajaku, na singlu může jen překvapit. Takže si z něj dělám srandu, snažím se ho dostat pod tlak, ale nedaří se mi to.“

Když jste spolu trénovali i na Réunionu, radil jste mu, nebo už jste si raději dával pozor?

„My jsme spolu i teď hodně řešili trať a debatovali jsme, kde si přehodíme pádlo, kde to je výhodné a kde ne. Řešíme to spolu vždycky a řešili jsme to i v době, kdy na singlu nejezdil. Třeba v Tokiu jsme trať hodně probírali a já na něj docela dám, protože mu důvěřuju v tom, jak vodu vidí. A myslím, že on zase důvěřuje mně, na singlu toho mám naježděno přeci jen o něco víc. Takže mě to baví a myslím, že je to přínosné. My tohle neřešíme, že bysme si radši neradili, aby nás ten druhý náhodou neporazil. Snažíme se předvést co nejlepší jízdu, a když nás někdo porazí, tak je prostě v tu chvíli lepší.“

Jak v polovině nominace vidíte konkurenci ve své kategorii?

„Jsem z toho nadšený a hrozně mě baví, že mladí se strašně zlepšili. Jak Marťa Kratochvíl, tak Lukáš (Kratochvíl) v neděli na Trnávce jezdili skvěle. Já jsem to trochu čekal, obzvlášť u Martina. Takže konkurence je obrovská a uvidíme, kdo si repre vyjede. Je to tam dost otevřené a v Troji se může stát leccos. Ale myslím, že pro nás je to jedině dobře, protože o to víc zocelení budeme pro mezinárodní závody. Konkurence nás vždycky jen zlepšuje a posouvá. Myslím, že to, co se dělo u kajakářů, se teď děje u nás kanoistů a že to ponese ovoce.“

