Fotky s Lavrovem a návrat? Smutné, říká Prskavec. V Troji ale Rusové nebudou

Sportovci dali najevo svůj názor, ale bylo jim to k ničemu. Anketa mezi špičkovými vodními slalomáři se s převahou přiklonila proti návratu Rusů a Bělorusů k závodům, výkonný výbor mezinárodní federace ICF ale přesto o víkendu sportovce válečných států připustil do soutěží, i když za dost přísných podmínek.

Prskavec je spolu s Britkou Eilidh Gibsonovou zástupcem v komisi sportovců za vodní slalom, během minulého týdne pak společně zorganizovali přes WhatsApp hlasování samotných závodníků.

„Udělali jsme relativně velký dotazník na naše sportovce ve společné whatsappové skupině, kde je zastoupeno 95 procent států, které slalom jezdí. Odpovědí nepřišlo málo a byly jednoznačné,“ líčí Prskavec. „Řekněme osmdesát procent lidí hlasovalo pro úplné vyloučení Ruska a Běloruska, dalších patnáct by je pustilo jen při odsouzení války. Takže nějakých 95 procent se vyjádřilo dost jednoznačně. V tom duchu jsme odeslali na ICF dopis, že tohle je vůle slalomových závodníků. A oni si to udělali podle sebe…“

ICF sice stejně jako většina sportovních federací Rusy a Bělorusy od loňského jara dočasně ze soutěží vyloučila. Po nedávném doporučení MOV je v soutěžích strpět ale o víkendu její výkonný výbor schválil možnost jejich návratu. Podmínkou je neutralita. Nepřípustné jsou jakékoli národní symboly, smlouva s armádou či policií a také veřejná podpora války.

„ Sergej Lavrov je čestný předseda ruské kanoistické federace, takže v podstatě všichni, kteří jsou dobří, tak s ním mají fotku na sociálních sítích. Z mého pohledu, když mají fotku s Lavrovem na sociálních sítích, tak tam nemají co dělat,“ upozorňuje Prskavec na spojitost s ruským ministrem zahraničí. „Ti lidé jsou závislí na státu, za který jezdí. Ten je platí, financuje jim přípravu. A Rusové tam nemají být, když stejná vláda platí tu válku. Přijde mi to absurdní. Když řeknou, že nesmí být v armádě, tak tam stejně nikdo nepojede, protože tam jsou, myslím, všichni…“

Rozhodnutí výkonného výboru ICF obsahuje i důležité ustanovení o tom, že konečné rozhodnutí o připuštění ruských a běloruských sportovců na start leží na pořadatelích závodů. Organizátoři červnového Světového poháru ve vodním slalomu v Troji tak už teď můžou potvrdit, že Rusy a Bělorusy do závodů nepustí.

Rusové a Bělorusové v Praze nebudou

„Pro nás je jednodušší, když můžeme říct celkem striktně, že u nás zkrátka startovat nebudou,“ říká předseda svazu Stanislav Ježek. „Jen muselo zaznít oficiální stanovisko mezinárodní federace, že pravomoc rozhodnout má pořadatel. Nikdo bychom nechtěli, aby nás ruská federace poslala ke sportovní arbitráži do Lausanne a řešili to právníci. A na úrovni toho, jestli jste měli právo někoho vyloučit ze soutěže, by třeba mohli i vyhrát. Myslím, že to by pro nás pro všechny byla největší prohra. Tomu jsme se chtěli vyvarovat, dopadlo to k naší spokojenosti.“

ICF v nejbližší době založí komisi, která bude rozhodovat o případném udělení statusu neutrálních sportovců pro Rusy a Bělorusy, kteří o to požádají.

„Ten status neutrálního sportovce můžete získat jen na základě velice přísných kritérií, které, na rovinu, není úplně reálné pro někoho splnit. Minimálně ne pro někoho, kdo je v našich očích vlastně nepřípustný, aby tady sportoval. Tihle lidi by ani náhodou neměli šanci tím procesem projít,“ upozorňuje Ježek.

Dalším problémem zůstávají rozdílné podmínky, které mají ukrajinští sportovci ve srovnání s především ruskými vodními slalomáři. Zatímco na Ukrajině jsou tisíce sportovišť zdevastovány válkou, Rusové se připravují v pohodlí.

„V rámci dotazníku na závodníky se vyjadřovalo dost Ukrajinců. Já to s Eilidh Gibson procházel a bylo to strašně smutné,“ řekl Prskavec. „ Představa, že jsou zavření, nemůžou trénovat, každému z nich umřel někdo blízký… Z toho pohledu je strašně těžké si říct, že Rusové strávili tři měsíce v Emirátech. Tím spíš nechápu rozhodnutí, které padlo.“

Rusové ani Bělorusové se nebudou moct zúčastnit červnových Evropských her v Krakově, protože Poláci zástupce obou států na své území nepustí. Už tam přitom půjde o postup na olympijské hry. Vrcholem sezony pak bude v září světový šampionát v Londýně.

„MOV nechtěl udělat rozhodnutí kolektivní viny, přehodil to na mezinárodní federace. Ty to nyní posouvají na jednotlivé federace a ty na pořadatele,“ řekl šéftrenér českého vodního slalomu Jiří Prskavec starší. „Všichni se snaží start ruským sportovcům zakázat, ale bojí se těch právních důsledků. Těžko očekávat, že je Britové na MS pustí. Já věřím, že ve vodním slalomu se na Světové poháry, mistrovství světa, potažmo olympijské hry nedostanou.“