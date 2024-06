Čeští favorité kajaku doma v Troji pohořeli, záchranu přinesl mladík

Na domácí trati v pražské Troji se mu ještě nestalo, že by nepostoupil do finále. „Čekal jsem, že to někdy přijde, ale úplně jsem nechtěl, aby to bylo dneska,“ přiznal úřadující olympijský šampion Jiří Prskavec. Právě v jeho hlavní disciplíně kajaku se mu jízda nepovedla, stejně jako další české slalomářské hvězdě Vítu Přindišovi. První medaili v SP ale získal Jakub Krejčí (22).

Vodní slalom je nevyzpytatelný sport a v pátek se o tom na Světovém poháru v domácím prostředí pražské Troje přesvědčili i olympijský vítěz či mistr světa. Ani Jiří Prskavec, ani Vít Přindiš neprošli z kvalifikační jízdy, která byla, vzhledem k okolnostem, současně i branou do finále. Z jejich selhání ale nakonec vytěžil úspěch třetí Čech na startu.

Kvůli zvýšenému stavu vody ve Vltavě museli pořadatelé Světového poháru zrušit čtvrteční kvalifikace, a tak odpadlo semifinále, stejně jako na nedávném mistrovství Evropy ve slovinském Tacenu. Na to osahat si trať a rozestavění branek tak měli závodníci pouze jednu ostrou jízdu před samotným finále. O to náročnější bylo se do něj dostat.

V případě Prskavce byl problém v prostřední části trati, kdy mu nevyšel nájezd do jedné z kombinací a v povodné bráně číslo 13 mu nejprve rozhodčí přiřkli dvousekundovou penalizaci za dotek. Jenže po přezkoumání usoudili, že bránou neprošla celá kajakářova hlava, a tak penalizaci změnili na tu horší, za 50 sekund. Tedy jak vodáci říkají „kule“.

„Potíž byla s válcem nad brankami. Chyba byla, že jsem ten válec špatně chytnul a nedostal se do pozice, kde jsem chtěl být. Cítil jsem, jak mi tyč jede po hlavě, myslel jsem si, že je to šťouch, ale byla to kule,“ popisoval Prskavec.

Na vině je podle aktuálně žebříčkově nejlepšího kajakáře světa to, že závody v Praze jede z plného tréninku. Kvůli přípravě na olympijské hry vynechal minulý týden úvodní díl SP a nepojede ani ten další v Krakově o příštím víkendu.

„Chyběla tam ta síla navíc, která by zvrátila tahle špatná rozhodnutí. Ani tam nemůže být, protože teď normálně trénujeme a den volna před závodem mě nemůže spasit. Dole už to bolelo, ale jinak jsem byl s jízdou spokojený. Jen prostě chyby, které jsem na trati udělal, mě stály postup,“ dodal olympijský vítěz z Tokia 2021.

Selhání právě v Troji ho ale mrzelo. „Samozřejmě jsem tu chtěl uspět, bral jsem to jako zkoušku před Paříží. Nicméně stalo se, teď je potřeba se zkoncentrovat na zítra. Doufám, že předvedu nějaký pěkný výkon na singlu a pak půjdeme zase zpátky do tréninku a směr Paříž,“ prohlásil slalomář, který v sobotu pojede ještě kategorii singl kanoe.

Ve chvíli, kdy je v nejtěžší fázi přípravy, pak nefunguje ani úplná koncentrace a nastavení hlavy na daný závod, v tomto případě v Troji. A také formu ladí na úplně jinou dobu. „Forma tam samozřejmě není, a proto ani psychické nastavení. Věřím, že když vydržím trénink, který teď jedu a potrénuju až směr Paříž, budu tam v top formě a pak se hlava nastaví, jak má.“

To Přindiš má teď mnohem bližší cíl, kterým je nedělní olympijská kvalifikace v kayakcrossu. Také on doufá, že jej neúčast ve finále kajaku neovlivní.

„Radši bych si před nedělí zlepšil náladu druhou jízdou, ale teď musím přenastavit hlavu na úplně jinou disciplínu s úplně jiným stylem myšlení,“ dodal celkový vítěz loňského SP Přindiš.

Lepší nastavení a náladu naopak nemohl mít Jakub Krejčí. Dvaadvacetiletý kajakář, který je v seniorské reprezentaci druhou sezonu, si poprvé vybojoval medaili. Na domácí trati skončil třetí.

„Už jsme ani nepočítal, když stáli kluci nahoře na startu a já byl devátý, že bych mohl vůbec postoupit, a potom to dopadlo takhle. Takže jsem rád, že jsem to nějak urval a je z toho 3. místo,“ připomněl kvalifikaci, kde byl před posledními dvěma slalomáři, těmi českými, na pokraji vyřazení.

První stupně vítězů v SP si zasloužil nejen samotnou jízdou, ale i za nervy, které musel mít, než dojel do cíle poslední závodník, který jej mohl o medaili připravit. Sám totiž v desetičlenném finále jel jako druhý.

SP ve vodním slalomu v Praze:

Muži:

K1: 1. De Gennaro (It.) 79,07 (0 tr. sekund), 2. Polaczyk (Pol.) -2,21 (0), 3. Krejčí -2,28 (0), ...v kvalifikaci 15. Přindiš, 55. Prskavec (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. De Gennaro 101 b., 2. Kauzer (Slovin.) 94, 3. Butcher (N. Zél.) 93, ...10. Krejčí 65, 12. Přindiš 62, 50. Bárta (ČR) 5, 80. Prskavec 2.

Ženy:

K1: 1. Vuittonová (Fr.) 94,12 (0), 2. J. Foxová (Austr.) -0,17 (4), 3. Funková (Něm.) -0,28 (4), ...6. A. Galušková -1,23 (2), 8. G. Satková -2,59 (2), 10. Beková (všechny ČR) -5,91 (4).

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. Funková 105, 2. Vuittonová 94, 3. Foxová 91, ...14. Beková 53, 20. Galušková 42, 21. G. Satková 38, 33. Fišerová 17, 34. Hilgertová (obě ČR) 15.