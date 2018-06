Čeští beachvolejbalisté slaví postup ze skupiny. Kapříci připluli, žertoval Perušič

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner potvrdili hned v úvodu turnaje Světové série v Ostravě formu. Porazili litevskou dvojici Rumsevičius - Kazdailis 2:0 (14, 16) a zajistili si tím postup ze skupiny do play off. „Je to tak domluvené s organizátory,“ žertoval Perušič. „Občas nám něco připísknou, odpustí nějaký ten dvojáček, je to všechno podmáznutý. Kapříci připluli a jdeme ze skupiny.“