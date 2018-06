Táta Sluka rozpumpoval ochozy. Na Stodolní? Leda po celkové výhře

„Přesně takhle jej znám, on je můj největší fanoušek, náš největší fanoušek,“ usmívala se Markéta Nausch Sluková. „Je daňový poradce, ve své práci je takový vážný, takže si pak umí užít všechno ostatní, umí udělat showmana a je mu jedno, že bude jako jediný křičet. Jsem za to moc ráda. Možná lidi rozjede a příště to bude ještě lepší.“

Rudolf Sluka nešel přehlédnout. Natož přeslechnout. Vysoký chlap těsně u hrazení, kolem klubko dalších členů rodinného týmu. „Hop, hop. hop. hop!“ burcovali společně neúnavně. „Ti lidé, kteří tam s Rudíkem křičeli, tak to byla i část mé rodiny,“ dodává Hermannová. „Bohužel ségra se nemohla uvolnit z práce a zítra jsou všichni naši na svatbě sestřenice... Ale i tak jsem viděla dost známých ostravských tváří.“

Hermannová z Ostravy pochází, hrávala za Novou huť. Špičkový turnaj ovšem doma hraje vůbec poprvé. „Beachvolejbal jsem tady naposledy hrála před deseti lety, ale to byla noční liga jen tak pro srandu, kdy se pak chodí na Stodolní. Takže jsem ráda, že se to u mě posunulo do vyšších levelů a je fajn tady znovu známé tváře vidět. Doufám, že jich postupně bude čím dál víc.“

A Stodolní? „Už jsme z toho vyrostly, máme priority už trochu nastavené jinak,“ pousmála se Nausch Sluková. „Když se povede ve skupině vyhrát i podruhé, tak budeme hlavně regenerovat, bude porada, odpočinek... A na Stodolní půjdeme až se to celé vyhraje.“