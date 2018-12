Cizinci baví! Volejbalová extraliga má nejvíce zahraničních hráčů v historii

Nejexotičtějším hráčem je patrně Surinamec Gino Robert Naarden z Pražských Lvů. Pozor – Jihoameričan není pouhou atrakcí, se 155 body je osmým nejlepším volejbalistou domácí UNIAQ extraligy. Jednou z nejvýraznějších posil Karlovarska je Daan Van Haarlem, první nahrávač nizozemské reprezentace. Kladno se zase opírá o srbského smečaře Miloš Vemiće, Benátky nad Jizerou táhne Venezuelec Rojas Guevara, silný v útoku je také Brazilec Willyan Da z Ústí nad Labem a Jihostroj České Budějovice si zase hýčkají španělského nahrávače Miguela Angela De Ama.

„Myslím, že přítomnost kvalitních zahraničních hráčů je jeden z důvodů stoupající kvality a atraktivity naší soutěže,“ hodnotil Marek Pakosta a hned nabídl vysvětlení. „Naše extraliga je považována za stabilní a za lepší evropský průměr. Navíc osm našich týmů, společně se ženskou ligou, se zúčastňuje evropských pohárů. A napomáhá i to, že platy v extralize mohou konkurovat mnohým evropským ligám. V České republice je dobrá ekonomická situace.“

Stoupající úroveň UNIQA extraligy potvrdil také Jan Štokr, jeden z nejlepších českých volejbalistů, který si zahrál v Itálii, Rusku, v Jižní Koreji nebo v Kataru. „Ve světě se o naší soutěži mluví. Je čím dál kvalitnější,“ dodala opora Dukly Liberec, kterou mrzí jeden fakt. „Bohužel čeští hráči se zas na druhou stranu neprosazují tak dobře v zahraničních ligách. To by se mohlo do budoucna zlepšit.“

S přísunem zahraničních legionářů řeší mnohé volejbalové kluby dilema – postavit nadějného odchovance nebo si pořídit prověřeného bojovníka s ciziny? Podle Marka Pakosty by ke kolizi docházet nemělo. A jako příklad uvádí Karlovarsko. „Má totiž reprezentanty z juniorských týmů, kteří se dostanou na hřiště také v zápasech Ligy mistrů. Záleží hodně na vedení klubů a trenérovi, zda dá mladším volejbalistům prostor nebo je nechá sedět na lavičce. Lepší případ představuje hostování.“

Český volejbalový svaz zatím na regulaci zahraničních volejbalistů přistoupit nechce. Počet považuje za vyvážený. „Limity nejsou nastaveny. Pokud by množství zahraničních hráčů mělo výrazně narůstat, či dokonce převažovat, jako organizátor soutěže bychom museli zareagovat,“ doplnil Marek Pakosta.