Volejbalové hvězdy v Karlových Varech: dorazí kamarád Neymara! | iSport.cz

Úřadující domácí mistr svoji pouť v Lize mistrů začal v Polsku, kde prohrál 0:3 s dalším slavným evropským klubem Kedzierzyn-Kozle. Ve středu v 18:00 přivítá v hokejové Realistic Areně silnou Civitanovu. „Podmínky budou pro nás velice specifické. Je tu zima, jak to u hokejových hal bývá, na to člověk není zvyklý. Za druhé záleží na osvětlení haly, jestli jsou tam zářivky nebo bodovky,“ vysvětloval kapitán Karlovarska Hudeček, který má ze soupeře respekt. „Sedm hvězd je na hřišti plus pět hvězd, které čekají na příležitost.“

A jací volejbalisté do Karlových Varů dorazí? Například Bulhar Tsvetan Sokolov – univerzál s dosahem 380 centimetrů je ofenzivním lídrem. To původem Kubánec Osmany Juantorena má zase dosah 370 centimetrů, v současné době reprezentuje Itálii. Robertlandy Simon vyskočí do výšky 389 centimetrů a disponuje velmi důrazným servisem. Navíc se o něm traduje, že během působení v Koreji podepsal smlouvu na 1 milion dolarů. Mozkem týmu je brazilský nahrávač Bruno Mossa de Rezzende, blízký kamarád slavného fotbalisty Neymara.

„V tom týmu je tolik kvalitních hráčů, kteří se snad ani nemůžou sejít v žádném národním mužstvu. Jsou to osobnosti, což asi i zapříčinilo nedávnou výměnu trenéra. Je vidět, že jsou tam takové autority, které si dupnou, a klub pro ně udělá první poslední,“ všiml si Ondřej Hudeček z Karlovarska. Cucine Lube Civitanova již v roce 2017 zavítala na českou palubovku a zápas v Liberci byl víceméně vyrovnaný. „Volejbalisté z italského týmu dělají minimum chyb, mají špičkového nahrávače a jsou schopni se útočně prosadit na všech postech. Právě Rezzende a Juantorena jsou hrajícími legendami. Moc se na ně těším,“ prohlásil Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu. Vstupenky na zápas volejbalové Ligy mistrů jsou stále k zakoupení na ticketportálu.