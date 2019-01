Volejbalistka Purchartová dohraje sezonu v Olympu | iSport.cz

"V Rumunsku jsem skončila, protože angažmá nenaplňovalo moji představu. Necítila jsem se tam úplně dobře. Jsem ráda, že mohu dohrát sezonu v Praze," řekla Purchartová spolupracovníkovi ČTK.

Odchovankyně Slavie Praha působila v Německu, Belgii či Polsku, odkud před sezonou přestoupila do Rumunska. V Bukurešti ale spokojená nebyla. "Atmosféra od vedení nebyla dobrá. Chování k hráčkám bylo neprofesionální a říkala jsem si, že po zkušenostech v tolika jiných týmech nemám tohle zapotřebí. Jsem ráda, že jsme se domluvili na podmínkách odchodu," popsala Purchartová situaci v předním rumunském týmu. "Navíc tréninky nebyly na takové úrovni, na jakou jsem byla zvyklá. Jinak zdejší liga nebyla vůbec špatná."

Reprezentační volejbalistka působila v české extralize naposledy v roce 2011 jako hráčka Slavie Praha. Na návrat do extraligy se těší. "Do zahraničí jsem odcházela celkem brzy v devatenácti letech. Naši ligu jsem si ani pořádně nezahrála. Úroveň české soutěže se neustále zvedá. Těším se, že si zahraji s mými kamarádkami z nároďáku nebo proti nim," dodala Purchartová. S Olympem chce dosáhnout na medailové pozice. V současné době se pražský tým pohybuje na čtvrté příčce. "Ráda bych skončila do třetího místa v extralize. Myslím, že na to určitě máme," řekla.

Purchartová už s pražským týmem více než týden trénuje. Po odchodu z Rumunska ale měla i nabídky ze zahraniční, například znovu z Německa, ale také z Maďarska, Turecka a Izraele. Smlouvu měla dokonce už podepsanou s týmem z filipínské ligy. "Exotika mě lákala, ale nakonec to nedopadlo. Další nabídky nebyly podle mých představ," doplnila šestadvacetiletá hráčka.