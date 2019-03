Hadrava v polské lize patří k nejlepším. Do play off ale s Olštýnem nepostoupil | iSport.cz

V Olštýnu patří k nejlepším hráčům. Však se také pohybuje mezi pěti nejlepšími volejbalisty ve třech individuálních statistikách celé polské ligy. Jan Hadrava je druhým nejúspěšnější hráčem v počtu získaných bodů, celkem jich nasbíral 450. Předním je akorát polský reprezentant Maciej Muzaj, který jich má o 28 více. Stejně vysoko je Hadrava také v celkovém počtu získaných bodů útokem (371) a v počtu es (45).

Přesto říká: „Že bych byl spokojený se statistikami, to se říci nedá. Mohlo by to být lepší, ale i horší. Navíc jsem v pozici, kdy se body ode mě očekávají,“ doplnil Hadrava, sedmadvacetiletý univerzál. Co bylo však příčinou týmového neúspěchu? „Sužovalo nás také zranění, hlavně u našeho ústředního smečaře Andringa. A do chvíle, než se nám změnil trenér, jsme byli bez kondičního trenéra. Občas to vypadlo tak, že jsme měli dobré první dva úvodní sety, pak nám ale došly baterky.“

V současné době má Hadrava jediný cíl – končit sezonu vítězstvím. „To dělá vždycky hodně. Sice budeme hrát o deváté místo, ale psychicky je lepší končit ročník výhrou. Soupeřem bude Gdaňsk, který je nedaleko, takže se bude jednat o derby.“

Zároveň Hadrava sleduje domácí Uniqa extraligu, která už směřuje k semifinálovým duelům. „Největší favorit na titul jsou podle mého názoru České Budějovice a Liberec. Prohra Karlových Varů mě tolik nepřekvapila. V minulém roce jim vyšlo dobře play-off, do kterého šly tuším ze čtvrtého místa a bodový rozdíl mezi prvnímy čtyřmi celky byl velmi těsný,“ prohlásil Hadrava.