Návrat na trůn. Volejbalisté Budějovic udolali Liberec a mají desátý titul | iSport.cz

Ve finále pokaždé zvítězil domácí tým. Českobudějovičtí třikrát deklasovali soupeře ve své hale 3:0, Liberec pod Ještědem vydřel dvě pětisetové výhry.

"Bylo to nejtěžší utkání, protože Liberec hrál výborně. Štokr dělal strašně málo chyb a rozhodla naše psychická koncentrovanost. Otáčeli jsem a pomohli hráči ze střídačky. Je to krásný," řekl trenér vítězů René Dvořák České televizi

Už poosmé zvedl mistrovský pohár nad hlavu v dresu Českých Budějovic jejich kapitán Radek Mach. "Je to zadostiučinění za to, co jsem tomu obětoval, co obětovala moje rodina," řekl čtyřiatřicetiletý reprezentační blokař.

Ve vyrovnané první sadě vedla Dukla 8:6 a 16:13, ale domácí vždy srovnali. Liberec měl na nahrávce mladého Srba a ten v koncovce chyboval. "Dal jsem dvoják," komentoval svoji chybu, která poslala Budějovice do vedení 24:22. První setbol odvrátil smečí Štokr, ale při druhém uspěl domácí Staples.

Budějovičtí hráči se radují z vítězství • Foto ČTK

Druhý set se tomu prvnímu podobal. Severočeši vedli 6:3 a za stavu 16:13 se vývoj opět otočil. Koncovce vládli Jihočeši, od stavu 20:20 rozhodli díky šňůře čtyř bodů při podání univerzála Šotoly, který naskočil do hry ve druhé sadě.

Zmar Dukly podtrhla třetí sada. Hosté si po skvělém servisu nejvíce bodujícího hráče utkání Štokra (18 bodů) vypracovali náskok šesti bodů 9:3 a vedli ještě 18:13. Do sestavy Budějovic se vrátil univerzál Křesťan a vyprodané publikum dostal do euforii nejlepší hráč utkání Michálek. Při jeho servisu získali domácí málo vídaných deset bodů v řadě, otočili na 23:18 a bez problémů zápas ukončili.

"Rozhodly drobnosti. Párkrát se nám nepodařilo složit na jedny ruce, domácí si pomohli servisem a začalo se to otáčet," řekl kouč Dukly Michal Nekola. "Jsme zklamaní, ale Budějovice hrály stabilně celou sezonu, doma neprohrály a zaslouženě jsou mistry," uznal liberecký trenér.

Výsledek:

České Budějovice - Liberec 3:0 (23, 21, 20)

Rozhodčí: Krtička, Rychlík. Čas: 90 min. Diváci: 3560 (vyprodáno). Konečný stav série: 3:2.

Sestavy a body:

České Budějovice: Mach 12, Křesťan 1, Staples 10, Todua 5, De Amo 4, Michálek 12, libero Kryštof - Šotola 2, Kraffer 2, Fila 3, Ondrovič. Trenér: Dvořák.

Liberec: Leikep 4, Štokr 18, Grut 9, Veselý 3, Srb 2, Pietruczuk 9, libero Kopáček - libero Kunc, Správka 1, Indra, Holubec, Biernat. Trenér: Nekola.

Konečné pořadí extraligy 2018/19:

1. České Budějovice, 2. Liberec, 3. Ostrava, 4. Kladno, 5. Karlovarsko, 6. Volejbal Brno, 7. Odolena Voda, 8. Ústí nad Labem, 9. Příbram, 10. Praha, 11. Zlín, 12. Benátky nad Jizerou (v baráži prohrály s SGLD Brno).

Přehled vítězů volejbalové extraligy mužů (od roku 1993):

1992/93 - Aero Odolena Voda

1993/94 - Aero Odolena Voda

1994/95 - Setuza Ústí nad Labem

1995/96 - Aero Odolena Voda

1996/97 - Setuza Ústí nad Labem

1997/98 - Setuza Ústí nad Labem

1998/99 - VSC Fatra Zlín

1999/00 - Jihostroj České Budějovice

2000/01 - Dukla Liberec

2001/02 - Jihostroj České Budějovice

2002/03 - Dukla Liberec

2003/04 - Chance Odolena Voda

2004/05 - VK Kladno

2005/06 - DHL Ostrava

2006/07 - Jihostroj České Budějovice

2007/08 - Jihostroj České Budějovice

2008/09 - Jihostroj České Budějovice

2009/10 - Brownhouse volleyball Kladno

2010/11 - Jihostroj České Budějovice

2011/12 - Jihostroj České Budějovice

2012/13 - VK Ostrava

2013/14 - Jihostroj České Budějovice

2014/15 - Dukla Liberec

2015/16 - Dukla Liberec

2016/17 - Jihostroj České Budějovice

2017/18 - VK Karlovarsko

2018/19 - Jihostroj České Budějovice

Počet českých titulů (v závorce čs. tituly):

10 - České Budějovice,

4 - Liberec (14),

3 - Odolena Voda (3), Ústí nad Labem,

2 - Kladno, Ostrava (1),

1 - Zlín, Karlovarsko.

