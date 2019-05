Olympiáda? Udělaly jsme si volno v kalendáři, směje se MK Duo | iSport.cz

„Dáváme se dohromady dobře, šlape nám to, občas je to nahoru a dolů, což je u nových dvojic normální,“ hodnotila Michala Kvapilová, bývalá parťačka Kristýny Kolocové. „Ale když jsme nahoře, tak dokážeme porazit i ty skoro nejlepší týmy na světě. Ještě k tomu doladit trochu souhru a budeme porážet všechny,“ smála se.

V Ostravě se Kvapilová s Kubíčkovou ve špičkové konkurenci neztratily. Porazily silný německý pár Sudeová-Borgerová 2:1 (-14, 19, 11) a dvakrát potrápily i brazilské favoritky. Se světovým párem číslo šest Ana Patricia-Rebecca padly 0:2 (-14, -16) a se světovým párem číslo sedm Agatha-Duda 0:2 (-15, -15).

„Je to skvělý pocit, když se vám proti takovým hráčkám povede vybrat míč nebo zasmečovat,“ neskrývá Kubíčková. „Zároveň bych si přála, abychom se co nejvíc zlepšovaly a mohly takových turnajů absolvovat co nejvíc. Abychom hrály v hlavních soutěžích a sbíraly co nejvíc zkušeností a mohly se zlepšovat. Líbilo se mi třeba, jak Brazilky servírovaly v koncovce. Bylo opravdu vidět, že dokázaly udržet chladnou hlavu i v pasážích, kdy jsme na ně zatlačily.“

Hrát proti světové elitě je pro Kubíčkovou motivace. „Přece jenom beachvolejbal nehraju tak dlouho, je skvělé sbírat takové zkušenosti a učit se od nich. Koukat, jak hrají, jak brání, co dělají, jak se chovají na kurtu. Pro mě je to velká motivace a snažím si z toho odnést co nejvíc. Aby ze mě jednou byla třeba taky taková hráčka, jako jsou ony.“

V českém prostředí jsou Kvapilová s Kubíčkovou aktuálně českými dvojkami. Na mistrovství světa se zatím nepodívají, body do světového žebříčku začaly sbírat teprve loni na podzim. „Jsme tam na rezervu, ale někde hlouběji,“ připomíná Kvapilová. „Za tak krátkou dobu jsme neměly šanci body nasbírat, byl by skoro zázrak, kdybychom se tam dostaly.“

Dlouhodobými plány si zatím hlavy nelámou, nicméně olympiáda v Tokiu 2020 by pro české beachvolejbalistky samozřejmě zajímavá byla. „Olympiáda? Počkejte, zamyslím se,“ zauvažovala naoko Kvapilová. „Jo, udělala jsem si volno v kalendáři, chtěla bych tam jet. Ale tak úplně na to nemyslíme. Příští rok nás čeká opravdivá kvalifikace, zároveň i Kontinentální pohár, když dokážeme předvést pár skvělých výsledků, tak by to i přes ten žebříček šlo. Vím, že s Kristýnou (Kolocovou) jsme první sezonu taky hrály takhle. Občas skvělý zápas, občas úplně hrozný. A najednou bum, další sezonu jsme byly páté na Majorech (turnaje nejvyšší kategorie).“

Kubíčková zatím mluví hlavně o práci. A zlepšování se. „Jedeme turnaj od turnaje, každý je jiný. Na nějakém se podaří uhrát supr výsledek, ale neznamená to, že se to na dalším povede stejně. První sezona je taková hodně nahoru dolů. Člověk musí hodně dobře trénovat, udržet si chladnou hlavu a být vytrvalý, trpělivý. Aby to prostě všechno proběhlo dobře.“

To nakonec potvrzuje i Kvapilová. „Snažíme se jít svou cestou, zlepšovat se. Víme, že potenciál máme a když ho prodáme, tak hrajeme dobře a hezké zápasy. Dokážeme porazit nebo hrát vyrovnaně se světovými týmy.“