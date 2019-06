Brazilská legenda se blýskla gestem fair play. Je to formát, uznali Češi | iSport.cz

Po vítězné bitvě s Alisonem a Álvarem Filhem 2:1 (-13, 18, 11) si Perušič se Schweinerem vysloužili poklonu od brazilské legendy. Alison Cerutti chválil jejich nasazení i šikovnost. Sám ukázal i smysl pro fair play. V prvním setu za stavu 12:9 přiznal sudímu svoji teč v síti. „Jen ukázal, jak velký hráč je, protože tohle by spousta lidí neudělala,“ ocenil gesto Perušič. „Navíc Brazilci mají takovou pověst, že příliš často tyhle věci moc nepřiznávají. Je to formát!“

Zkušený obr Alison Cerutti (32 let) má zlato (2016) a stříbro (2012) z olympiády, je dvojnásobný mistr světa (2011, 2015), stále patří k absolutní špičce. Čeští reprezentanti proti němu hráli vůbec poprvé. „Co všechno dokázal...“ hledal slova Schweiner. „Není moc lidí, kteří by toho v beachvolejbalu dokázali víc. Svými bloky a bojovností dokazuje, jak dobrý je hráč. V prvním setu jsem mu nezablokoval vůbec nic.“

V prvním setu se Češi hledali. Ve druhém se rozjeli parádně. Perušič chytal v poli neskutečné míče, chytře smečoval. Schweiner byl vynikající na síti. V obraně i v útoku. „Dobře, že jsi Alisona v prvním setu na síti nevyděsil,“ usmíval se na parťáka Perušič. „Akorát bys ho tím vyplašil, protože já jsem hrál v prvním setu špatně. Zahráli jsme to takticky a nalákali si ho do druhého a třetího setu.“

Že by Češi soupeře favorizovaného uspali? „Asi jo,“ přitakal Perušič. „Nechci říct, že konec prvního setu jsme už vypustili, ale trochu jsme změnili taktiku, snažili jsme je trochu utahat a zároveň jsme se v hlavách připravovali, ať nastoupíme dobře do druhého setu. To se povedlo.“

Před fantastickým publikem nakonec třísetovou bitvu urvali. Senzace? „Tak určitě,“ zasmál se Schweiner a Perušič ho hned doplnil: „Nevím, jestli senzace, ale určitě jsme nebyli v zápase favority. Věřilo se našim soupeřům. O to cennější to vítězství je.“

V semifinále se Češi utkají s polskými bombarďáky Fialkem a Brylem. Ti jsou ve světovém žebříčku aktuálně druzí a ve čtvrtfinále vyřadili loňské vítěze Herreru s Gavirou ze Španělska.

„Loni jsme s nimi hráli dvakrát, nejdřív se nám je podařilo překvapit na jejich domácí půdě, kde jsme zahráli opravdu velmi dobře,“ připomíná Perušič. „A o čtrnáct dnů později se na nás připravili a seřezali nás jako žáčky… Jsou světové dvojky právem, bude to hodně těžký zápas. Je to zase typově jiný tým, než ty, proti nimž jsme hráli dneska. Uvidíme, jak se na nich podepíše únava z předešlého cestování a na nás domácí atmosféra. Je to další zápas, kde nemáme co ztratit.“

DNEŠNÍ PROGRAM J&T BANKA OSTRAVA BEACH OPEN

SEMIFINÁLE

9 hodin: Sweatová/Walshová (USA) - Agatha, Duda (Brazílie)

10 hodin: Ana Patrícia/Rebecca (Brazílie) - Keizerová/Meppelinková (Nizozemí)

11.30 hodin: PERUŠIČ/SCHWEINER (Česko) - Fialek/Bryl (Polsko)

12.30 hodin: Kralisnikov/Stojanovskij (Rusko) - Mol, Sörum (Norsko)

O BRONZ: 14 ženy, 15 muži

FINÁLE: 16.15 ženy, 17.30 muži