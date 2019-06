Perun a Dave válí. Narozeninová párty, fotky z dětství a postup do čtvrtfinále | iSport.cz

Věděl jste o tomto překvapení?

Schweiner: „Nevěděl. Samozřejmě jsem tušil, že když mám narozeniny, tak se něco stane. Doufal jsem, že vyhrajeme a pak se to stane. Bylo to úžasný. Už se mě ptali, jestli mi v jednu chvíli přálo tolik lidí. Nepřálo. A ještě zpívalo. A ne falešně.“

Jaký to pro vás byl zápas?

Perušič: „Nesmírně těžký. Přestože jsme papírově byli favorité, tak širší špička je natolik vyrovnaná, že se opravdu nedá říct, že bychom někoho měli porážet pravidelně. Rakušané jsou velmi dobrý tým, mají obrovský potenciál. Teď i kvůli zraněním měli pár horších turnajů, ale tady naplno ukázali svoji sílu. A my jsme hodně rádi, že se nám podařilo zápas ukončit ve dvou setech. Tie-break by byl hodně otevřený. Kdo viděl jejich včerejší zápas proti favorizovaným Katařanům (čtvrtý nasazený pár turnaje), tak v něm ukázali, že patří do užší špičky.“

Zůstali jste v turnaji jediní Češi, nedoléhá na vás tlak? Že je víkend z českého pohledu na vás?

Schweiner: „Vůbec ne, my si užíváme, že pořád hrajeme. Není tak časté, že bychom došli do čtvrtfinále. A žádný tlak to není, že Perune?“

Perušič: „Ne, my si to opravdu užíváme. Každý další zápas před takovou kulisou je úžasný a je to zážitek. I před turnajem jsme si říkali, že nemáme žádné konkrétní cíle, jestli páté místo, deváté místo... Chtěli jsme hlavně hrát dobře a to se nám zatím daří. Tak doufám, že tak budeme pokračovat i v odpoledním čtvrtfinále.“

Několikrát jste ukázali, že když potřebujete otočit, tak nejdete za ránou, ale zahrajete míč technicky. Je to taktika?

Perušič: „Je to taktika. Tohle jde hodně na vrub našeho trenéra. On sám, přestože je vzrůstem vyšší, tak byl neuvěřitelně šikovný a chytrý hráč. Přesně ví, jak hrát proti vysokým blokařům, odkud útočit, kam útočit a tak dále. Zejména proti takhle vysokému bloku, jakým disponují Rakušané, je hrozně důležité si pomáhat takovými míči. Nesnažit se to hrát razantně, spíš hlavou.“

Schweiner: „Přesně. Protože pak by se to ještě rychleji mohlo vrátit zpátky.“

Hned na začátku Rakušané uhádali sporný míč, který šel od sítě do autu. Jak těžké je zvládat takové momenty a morální boj?

Schweiner: „Tohle se občas stane, přece jenom to pískají lidi a musí se rozhodnout v milisekundě. Stát se to samozřejmě může. Nás to mrzí, když se to stane, ale díkybohu to dopadlo dobře.“

Perušič: „Je důležité se z toho rychle sebrat a pokračovat v soustředěném výkonu, což se nám povedlo. A to je hlavní.“

Ochozy se plní čím dál víc, atmosféra zvedá. Jak moc vám pomáhá?

Perušič: „Atmosféra je úplně neskutečná. Pro nás je to neuvěřitelný zážitek. Jsme hrozně nadšení z toho, že potom, co vypadly dámské i všechny české páry, tak se tolik lidí přijelo podívat na to, co předvádíme my. Jsme moc rádi, že jsme jim to vrátili dobrým výkonem a doufáme, že se podíváme společně i do neděle.“

Ve čtvrtfinále vás ještě v sobotu odpoledne čekají Brazilci Alison a Álvaro Filho. Stihnete je „nakoukat“?

Schweiner: „Už na ně jdeme, určitě se na ně podíváme. Doufáme, že náš trenér přijde s dobrou taktikou.“

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie 4* v Ostravě:

Muži - play off:

2. kolo: Perušič, Schweiner (8-ČR) - Ermacora, Pristauz (28-Rak.) 2:0 (18, 19).