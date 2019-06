Perušič a Schweiner po finále: Neskutečný! Zážitek na celý život | iSport.cz

Našlapané ochozy při jejich zápasech v industriální oblasti Dolních Vítkovic málem spadly. A Perušič se Schweinerem se odměnili parádními výkony. Při senzačním tažení za stříbrem mimo jiné vyřadili i světový pár číslo dvě Fijalek-Bryl z Polska (2:0) nebo olympijského vítěze a dvojnásobného mistra světa Alisona Ceruttiho z Brazílie (2:1).

Od čtvrtka do neděle jste plnili a bavili stadion, jaký to byl zážitek pro vás?

Perušič: „Neskutečný! Je to zážitek, který si poneseme celý život. Málokterému sportovci se poštěstí zahrát si před takovou kulisou doma. Je to něco neuvěřitelného, že jsme došli tak daleko. I kdybychom skončili ve čtvrtfinále, tak budeme neuvěřitelně spokojení. Děkujeme všem, co nás celý týden podporovali.“

Schweiner: „Bohužel to nevyšlo ve finále. To jsme hráli dobře jeden set a kousek, Norové byli lepší. Ale i tak. Cítím se jako vítěz.“

Co se vám honilo hlavou po vyhraném prvním setu?

Perušič: „Zatím dobré. Pak už to bohužel takové nebylo. Ve druhém setu i v tie-breaku už mě Norové dostali obranou, nebyl jsem schopný se prosadit. Neztrátoval jsem tak, jak je proti takovému mančaftu potřebné a nutné.“

Před rokem jste se v Ostravě dostali do semifinále, udělali jste průlom v kariéře. Kam vás posune tento další krok?

Schweiner: „Neděláme si to jednoduché do příštího roku, co si budeme povídat. (usmívá se) Ale jsme moc rádi, protože nás to posune v žebříčku na následující turnaje. Budeme z toho těžit při nasazení do dalších soutěží, to je hrozně cenné. Od jara se tak nějak rozjíždíme a doufáme, že tohle nebyl strop. Že ještě půjdeme nahoru.“

Perušič: „Za dva týdny jedeme do Varšavy, kde je další turnaj této kategorie a pak už je na konci června mistrovství světa, ne které se budeme připravovat jako na hlavní vrchol roku.“

Jaký podíl má na vašem úspěchu italský trenér Andrea Tomatis?

Perušič: „Rozhodně velký, převzal nás před dvěma a půl lety...“

Schweiner: „...mě pomalu beachvolejbalem nepolíbeného, takže určitě většina jde za ním.“

Perušič: „Zejména taktická příprava, protože vzrůstem nepatříme úplně k nejvyšším hráčům na okruhu a on ví, jak se prosazovat proti obraně s vysokým blokařem. Jak řešit jednotlivé herní situace. To je zásadní pro úspěch proti takovým týmům.“

Proti loňsku jste se posunuli výsledkově i herně, co se dá ještě zlepšovat? Máte rezervy?

Perušič: „Rezervy tam jsou a je jich spousta. Možná to není na první pohled vidět, ale jsou tam. Detailů, které se dají zlepšit, je hodně. Tohle je jeden výsledek, který je dalece nejlepší, co jsme zatím předvedli. Zaměřil bych se spíš na to, abychom výkony stabilizovali. Co odlišuje užší světovou špičku od širší, je to, že oni jsou schopni špičkové výkony a velmi dobrá umístění uhrávat napříč a dlouhodobě. Soustředil bych se na to, abychom takhle byli schopni hrát ne jednou za rok v Ostravě před domácím davem, ale byli to schopni předvádět i na kurtu číslo pět v Číně.“

Co pro vás byl nejsilnější moment turnaje?

Schweiner: „Já bych nevypichoval žádný moment, žádný zápas. Celkově to bylo fakt kouzelné. Potkávat tady známé tváře z tréninku, rodiče, přítelkyně, kamarády, sponzory... Všichni, kdo nás podporují, tady mohli být s námi a hnali nás dopředu. Bylo to úžasné. Ostrava je opravdu jeden z top turnajů Světové série. Super zorganizovaný, pořadatelé i město udělali hrozný kus práce, všichni si toho vážíme. Zahraniční hráči říkají, že nám závidí takový turnaj. A my jsme pyšní.“