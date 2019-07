Volejbalistky zkusí v boji o OH proti favoritkám riskovat | iSport.cz

Aby svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose letěly za rok do Tokia, musí skupinu B vyhrát. Jasnými favoritkami jsou domácí hráčky a úřadující olympijské šampionky z Číny, dále jim v cestě stojí silné Turecko a Německo.

"Nejsme favoritky, ale nejedeme prohrát. Jedeme ukázat svůj volejbal a když ho budeme předvádět, tak můžeme něco uhrát," věří opora týmu smečařka Andrea Kossányiová, která byla hlavní útočnou silou v cestě za titulem v Evropské lize, ale před poslední bitvou kvalifikace o Ligu národů se zranila. "Kotník je v pohodě," ujistila.

Řídit útok bude tradičně kapitánka Pavla Šmídová. "Určitě budeme riskovat na servisu, v útoku. Nemáme co ztratit. Risk je zisk a uvidíme, jak to vyjde. Nikdo na nás nevyvíjí tlak, na Čínu a Turecko bude asi obrovský. Můžeme jenom překvapit, hrát uvolněně svoji hru, což může být ku prospěchu," doufá zkušená nahrávačka.

Ve stejném duchu nastupovala na palubu letadla nejlepších česká volejbalistka Michaela Mlejnková. "Nemusíme nikomu nic dokazovat. Bude to náročné, ale jedeme to zkusit a užít si to," řekla smečařka a kouč Athanasopulos dodal: " "Pokud se na to podíváme realistickým pohledem, tak asi nemáme mnoho šancí. To na druhou stranu neznamená, že tam nebudeme bojovat. Určitě se pokusíme."

Právě Athanasopulos převzal tým po neúspěšné kvalifikaci o Euro. Pod jeho vedením se družstvo zvedlo a po sedmi letech vyhrálo Evropskou ligu. Emotivní Řek chce po hráčkách, aby k volejbalovém umu přidaly i hodně komunikace.

"Přesvědčil hráčky, že když se nebude komunikovat na hřišti i mimo něj, tak to nebude fungovat. Když to jedné nejde, druhá ji musí zastoupit. Zůstat jako tým společně za každou cenu. Je to super s ním, alespoň za mě. Ale myslím, že taky za holky," řekla Mlejnková.

"Je hodně impulzivní, huláká, ale v dobrém a myslím, že nám to pomáhá. Neřve na nás negativně, spíš motivuje. Když něco zkazíme, tak nás upozorňuje, ať na to zapomeneme a díváme se na další bod. Umí nás uklidnit," popsala Šmídová přístup kouče i německého Stuttgartu, s kterým získal titul.

Mezinárodní kvalifikaci o Tokio hraje 24 týmů v šesti skupinách, z každé postoupí jen vítěz. Zatím je jistým účastníkem her pouze domácí Japonsko. V lednu se ještě uskuteční kontinentální kvalifikace. Ještě sice není znám počet účastníků v evropské části, ale vzhledem k tomu, že Češky chybí po 14 letech na ME, tak nejspíš o tuto možnost boje o olympiádu přijdou.

Český šestkový volejbal měl na olympiádě zástupce naposledy v Moskvě v roce 1980, ženy nehrály pod pěti kruhy od Mnichova 1972.