Perušič se Schweinerem na ME září! Vyhráli i druhý zápas a jsou v play off | iSport.cz

Zápas měl i podobný scénář jako proti Ermacorovi s Pristauzem. Češi nejprve vyhráli první set (21:19), načež soupeř vyrovnal (21:14), ale tie-break byl stejně jako s Rakušany jasnou záležitostí české dvojice (15:6).

Perušič se Schweinerem zůstali ve skupině G jediní bez porážky, protože dnes neuspěli jejich čtvrteční poslední soupeři, favorizovaní Poláci Kantor s Losiakem. S nimi se česká dvojice utká o první místo v tabulce, které by znamenalo přímý postup do osmifinále, týmy ze druhého a třetího místa budou hrát 1. kolo play off.

Martina Bonnerová s Martinou Maixnerovou naopak v ruské metropoli druhé vítězství nepřidaly. S Rakušankami Schützenhöferovou a Plesiutschnigovou získaly v prvním setu jen deset bodů, vyrovnanější druhou sadu prohrály 20:22. Ve čtvrtek zakončí skupinu C duelem s neporaženým ruským párem Bočarovová, Voroninová.

Michala Kvapilová a Michaela Kubíčková si na ME připsaly druhou prohru a v posledním utkání ve skupině budou muset zdolat domácí dvojici Rudychová, Dabižová. České mistryně podlehly nizozemskému páru Stubbeová, Van Ierselová 13:21 a 16:21 a na turnaji tak dál čekají na první vyhraný set.