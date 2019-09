Čeští volejbalisté vstoupili do ME porážkou, nestačili na Ukrajinu | iSport.cz

Od začátku první sady Češi zaostávali. Kazili podání a ani v útoku nebyli přesvědčiví. Celý set marně dotahovali náskok Ukrajinců. Druhý set sice začal nadějně a volejbalisté vedli 7:4. Ještě při Hadravově podání se Čechům i díky Zajíčkově bloku povedla tříbodová šňůra, ale víc radosti nezažili. Ukrajinci, útočící často úspěšně středem, si rychle vzali vedení zpět. V koncovce se Češi trápili, univerzála Hadravu dvakrát zastavil blok a po dalších chybách ztratili i druhou sadu.

Trenér Nekola od třetího setu úspěšně zamíchal sestavou. Na nahrávce místo Janoucha začal Pavel Bartoš a na blok přišel Sedláček místo Patočky. Bartoš rozhýbal český útok, v kterém se dařilo smečaři Džavoronokovi. Na podání úřadoval Galabov, při jehož servisu volejbalisté odskočili na 8:4 a třetí sadu ovládli.

Vyrovnaný čtvrtý set, v kterém se oba týmy přetahovaly o vedení, rozhodl lepší servis Ukrajinců. Po dvou esech Plotnyckého za sebou Češi prohrávali 19:22. Při mečbolu ukončil zápas přímým bodem z podání neudržitelný univerzál Vijeckyj, který nasázel na českou stranu kurtu 23 bodů a byl nejlepším hráčem utkání.

"Rozhodl servis a přihrávka, to bylo úplně jednoznačné. V prvních dvou setech jsme byli neustále pod tlakem a neměli dobře přihráno. Ve třetím setu jsme to oživili a čtvrtý rozhodlo zase podání," řekl trenér Michal Nekola Radiožurnálu. Nedělní zápas s Estonskem tak bude pro volejbalisty vzhledem k dalšímu vývoji hodně důležitý. "Může být rozhodující, jestli šance na postup bude, nebo ne," uvedl Nekola.

"Ve čtvrtém setu dali o tři čtyři esa víc než my. V útoku jsme až tak špatní nebyli, ale jakmile nás zatlačili servisem, tak jsme neměli šanci. Možná je to dané tím, že to byl první zápas a byli jsme trošku ustrašení," uvažoval Pavel Bartoš. "Nesmíme sklopit hlavy, musíme bojovat dál," dodal hráč rakouského Waldviertelu.

Dalšími českými soupeři ve skupině jsou mistři světa Poláci, Nizozemci a hráči Černé Hory. Do osmifinále postoupí nejlepší čtveřice.

Polsko začalo turnaj očekávanou výhrou nad Estonskem, ale ztratilo set. Belgický kouč Vital Heynen pojal úvodní zápas jako zahřívací, nenasadil nejsilnější sestavu a nechal rozehrát všechny své svěřence. "Čekal jsem, že to nebude 3:0, protože nejsme ve správném rytmu. Chtěl jsem dát šanci všem," vysvětlil taktiku kouč mistrů světa. Domácí Nizozemci naopak jasně přehráli Černou Horu.

Mistrovství Evropy volejbalistů - skupina D (Rotterdam):

ČR - Ukrajina 1:3 (-21, -19, 19, -22)

Rozhodčí: Pop (Rum.), Vuduris (Řec.). Čas: 112 min. Diváci: 300.

Sestava a body ČR: D. Džavoronok 15, Patočka 1, J. Hadrava 16, Galabov 9, Zajíček 5, Janouch 1, libero Moník - Sobotka, P. Bartoš, Finger, libero Kunc, A. Bartoš, Sedláček 6. Trenér: Nekola.

Nejvíce bodů Ukrajiny: Vijeckyj 23, Plotnyckyj a Jereščenko po 15.

Polsko - Estonsko 3:1 (22, -25, 22, 17)

Nizozemsko - Černá Hora 3:0 (13, 17, 15)

