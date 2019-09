Důrazný servis! To má být hlavní zbraň českých volejbalistů na ME | iSport.cz

Prestižní turnaj rozehrají také volejbalisté. Od 14:00 na mistrovství Evropy vyzvou Ukrajinu. Na minulém ročníku urvali sedmé místo, letošním cílem je postoupit ze základní skupiny a dostat se co nejvýše. Jaký k tomu mají plán? Hlavně týmovost a spoléhat se na důrazný servis! „Myslím, že bude naší největší zbraní. Nemáme čtrnáct bombarďáků, kteří by to uhráli. Musíme tak hodně zatlačit na servisu,“ dodal Donovan Džavoronok, jeden z nejlepších současných českých volejbalistů.