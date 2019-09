Zázrak Slovinců? Posměch, pak zhasla i hvězda z Kuby. Poláky vytočil sudí | iSport.cz

Polská reprezentace vyhrála poslední dvě mistrovství světa, v srpnu si poradila se Slovinci v olympijské kvalifikaci, ale ve čtvrtek večer v lublaňském kotli s téměř 12 tisíci diváky byla poražena. "Ztratili jsme trochu hlavu. A taky správné vnímání a pocit hry," bilancoval belgický trenér Vital Heynen.

"Začali jsme velmi dobře, měli pár bodů navrch a vedli 20:17. Najednou jsme jim dovolili hrát. Do té doby jsme měli zápas pod kontrolou, i když jsme nehráli kdoví jak dobře. Ale nechali jsme je roztáhnout křídla," litoval Heynen.

Marně upozorňoval právě za stavu 20:17 na chybný verdikt rozhodčího. Slovinci podle něj zahráli čtyři údery, ale místo čtyřbodového náskoku měli Poláci jen dvoubodový. "Jedna akce, zjevná chyba sudího. V té chvíli se hra Poláků zhroutila jako domeček z karet," komentovala to polská televize TVN24.

