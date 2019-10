Po šampionátu má Hadrava další cíl: dostat polský Olštýn do play-off | iSport.cz

Vzal si míč a set zakončil esem. A takhle to provedl na mistrovství Evropy v Nizozemsku několikrát. „To byla třešnička na dortu. Když jsem šel na servis, tak jsem si věřil,“ dodal Jan Hadrava. A jeho nejlepší strategie? „Když je dobré podání, může se dát opravdu kamkoliv. A není potřeba se vázat tím, že je potřeba ho nasměrovat na nějakého hráče či zóny.“ Čeští volejbalisté nakonec v šampionátu došli do čtvrtfinále, kde prohráli se Srbskem.

„Těší mě, že jsme postoupili ze skupiny, i když to bylo s odřenýma ušima. Je škoda, že nám nevyšel start šampionátu, tedy že jsme prohráli s Ukrajinou. Tím, že nám ale chyběly body, tak jsme mohli mít přijatelného soupeře ve čtvrtfinále, místo Srbska jsme třeba mohli nastoupit proti Belgii,“ konstatoval Jan Hadrava, který byl hlavní útočnou silou českého výběru. A tu samou roli bude předvádět v polské lize, která je považovaná za nejlepší na světě.

Ta začíná prvním kolem koncem října. Hadrava nastoupí opět na Olštýn, se kterým v minulém ročníku skončil na desátém místě. „Umístění chceme určitě vylepšit. Hlavním cílem je se dostat do play-off. Tím, že se změnil formát ligy, tak teď do něho může osmička nejlepších týmů. Polské liga celkově posilnila, naopak dva tři týmy mají určité problémy,“ popisoval Hadrava, jehož tým se rovněž změnil. „Přišli tři noví smečaři, dva noví blokaři a jeden univerzál. Šest nových lidí, což je celkem dost. Doufám, že to budou změny k lepšímu.“

V minulé sezoně patřil k nejlepším smečařům a také k nejlépe podávajícím hráčům. V tom chce Hadrava v PlusLize pokračovat. „Měl bych mít stejnou roli jako v minulém roce, tedy být hlavní útočnou silou v Olštýne. Ale uvidíme po prvním tréninku,“ dodal Hadrava.