Oslabení volejbalisté zkusí v olympijské kvalifikaci překvapit | iSport.cz

Po dlouhých dvaceti letech se čeští volejbalisté zúčastní kontinentální kvalifikace na letní olympijské hry. V Berlíně se utkají ve skupině A s elitními evropskými výběry – v neděli je čeká nejprve Německo, v úterý Belgie a ve středu Slovinsko. Vstupenku do Tokia vybojuje pouze celkový vítěz. „Z těch osmi týmů jsme podle rankingu nejhorší, takže můžeme jen překvapit, favorité na postup jsou jiní,“ prohlásil reprezentační trenér Michal Nekola. Českému týmu budou navíc chybě opory Jan Hadrava nebo Donovan Džavoronok.

Jako malé mistrovství Evropy. Tak vypadá olympijská kvalifikace, která začne v Německu v neděli. V Tokiu si zahrají Italové, Rusové a Poláci – o jedno místo se nyní utkají další nejsilnější evropské týmy.

„Prostě tam pojedeme s tím, že se porveme o co nejlepší výsledky. Chceme předvádět náš nejlepší volejbal a zkusíme projít do semifinále. Uděláme pro to maximum,“ dodal trenér Michal Nekola. Český tým bude v Berlíně oslabený, z různých důvodů chybí také Adam Bartoš, blokař Oliver Sedláček a na poslední chvíli navíc neodjel ani další elitní univerzál Michal Finger.

Vedle nahrávače Jakuba Janoucha jsou v sestavě zkušení smečaři Jan Galabov a Petr Michálek, po dvou letech se do reprezentace vrátil blokař Radek Mach.

„O olympijské hry se nehraje každý rok. Atmosféra je tady stejná jako před dvěma lety, i když se tým omladil,“ prohlásil Mach. Z mladých hráčů dostali šanci například Lukáš Vašina, Patrik Indra a Josef Polák. „Bude to pro nás mladé ohromná zkušenost, když nastoupíme proti hráčům světové třídy. Těším se na to,“ vyhlásil smečař Karlovarska Vašina.

Druhou skupinu berlínské kvalifikace tvoří Srbové, Francouzi, Bulhaři a Nizozemci. Čeští reprezentanti v šestkovém volejbalu se pod pěti kruhy ukázali v roce 1980 v Moskvě.