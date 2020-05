Favoritky Sluková s Hermannovou vydřely v Litoměřicích výhru | iSport.cz

Očekávané finále bylo celý první set vyrovnané, až bodem přímo z podání v koncovce rozhodla Kubíčková. Do druhého setu Sluková s Hermannovou nastoupily s větším odhodláním a hlavně s razantnějším servisem. Celkem lehce pak vyrovnaly stav zápasu a opět musela rozhodnout zkrácená hra. V té si české jedničky od začátku udržovaly mírný náskok a nedovolily soupeřkám utkání zdramatizovat. „Nakonec jsem docela ráda, že jsme se dostaly do těch tiebreaků, protože jsme byly pod jiným tlakem než při tréninku,“ tvrdila Hermannová.

"Nebyla to úplně nejsnazší role. Na druhou stranu, já budu radši vždycky favoritka, protože to znamená, že jsme úplně nahoře. Na české Tour asi budeme muset vždycky obhajovat tu svoji pozici. Já jsem ráda, že jsou zápasy náročné a my nepřijedeme a nevyhrajeme všechno na osm. To by ztrácelo i pro nás význam. Za každý vyrovnaný set, za každý tiebreak jsem vděčná, " dodala Markéta Nausch Sluková.

Atraktivní boj a vyrovnanost si pochvalovaly také soupeřky. „První set jsme s holkami držely krok a vyšla nám koncovka. Pak nás zatlačily a my jsme se už nedokázaly dotáhnout,“ konstatovala Kvapilová. „Holky v druhém a třetím setu zlepšily servis, odtáhly nás od sítě,“ dodala Kubíčková.

V zápase o třetí místo prohrála Martina Williams a Sára Olivová proti Marii Štochlové a Martině Maixnerové. „Škoda, máme za sebou dva těsně prohrané tiebreaky, ale každý byl jiný. V semifinále jsme hrály proti favoritkám a o bronz jsme asi byly favoritkami my,“ tvrdila Williams. Tipsport Beach Series pokračuje příští týden, kdy tuto ženskou tour plážového volejbalu přivítá pražský Strahov. Česká špička je vyrovnaná, opět se tak čekají atraktivní duely.