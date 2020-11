Místo snu noční můra. Lvi při premiéře v Evropě skončili zavření na hotelu

Těšili se jak malí kluci. Volejbalisté Lvů Praha se díky předčasně ukončené loňské sezoně dostali do Challenge Cupu CEV. I přes všechny překážky, vládní nařízení či zákaz trénování v hale odcestovali do lotyšské Jurmaly, kde je čekala premiéra na evropské scéně. Do míče si ale nepinkli. Místo toho je čekalo peklo na hotelu a složitý úkol: co nejdříve vyřešit „únikovou hru“ na téma, jak se dostat domů.

Pražané odletěli do Lotyšska dřív, než bývá pro utkání evropských pohárů zvykem. Kvůli zákazu trénování ve vnitřních prostorách v Česku si chtěli v Jurmale alespoň osahat míč. Do zápasu zbýval necelý den a stejně jako v ostatních sportech se hráči i realizační tým museli podrobit povinným testům na COVID-19. Co se začalo dít ještě v noci, bylo pro všechny účastníky jako zlý sen. Pohádka se totiž začala měnit v horor.

Před půlnocí přišly Pražanům výsledky testů, které konstatovaly, že dva členové výpravy jsou pozitivní. „Hned nás izolovali na patře. Já jsem, teď už vím že naivně, doufal, že dotyčné izolujeme na pokojích a tým bude moci pokračovat v tréninku a přípravě na zápasy,“ řekl trenér Tomáš Pomr v rozhovoru pro web Českého volejbalového svazu.

To však byl teprve začátek. Postupně totiž začala chodit jedna špatná zpráva za druhou. Nejen pozitivní hráči museli být izolováni, ale s nimi rovnou celá výprava. „V té době jsme začali řešit, jak se vlastně dostaneme domů. První varianta byla, že se zbytek týmu vrátí autobusem a pozitivní členové po uplynutí karantény (po 7 dnech) letadlem. Těch variant bylo více,“ nastínil možnosti Pomr.

Jeho družina byla osamocena na patře. Mohla být pouze na pokoji, nebo se hráči mohli projít po chodbě. Jídlo a hygienické potřeby jim obsluha posílala na vozíku výtahem, kde si potřebné věci přebrali. Řešení problémů se protáhlo na několik dní. Jeden z pozitivních už si navíc nemocí prošel, tudíž by měl mít v sobě protilátky. Tři dny trvalo, než Lotyši svolili k novým testům a další dva se čekalo na výsledky. „Asi se někde stala chyba, nebo si ten vir cestou někde vdechli a pak se ukázal na PCR testech,“ přemítal Pomr, který v tu chvíli už jen myslel na to, jak se vrátit domů.

Do celé záležitosti se nakonec musela vložit i česká ambasáda. Taky s její pomocí se nakonec Pražané dostali domů. „Všichni jsme byli rádi, že toto dobrodružství končí. Když jsme přiletěli do Prahy, šli kluci na testy, a světe div se…, oba byli negativní,“ prohlásil Pomr.

Co bude dál, se neví. V tuto chvíli probíhají jednání s CEV, která navrhla, že by se utkání odehrálo na neutrální půdě ve Švýcarsku. Problém však nastává na lotyšské straně, protože tamější vláda ve svých opatřeních nařídila zákaz cestování mimo zemi, což se týká i volejbalistů Jurmaly. „Tak věřím, že postoupíme my a zúčastníme se dalšího kola,“ vyslovil přání Pomr. Další kolo už by se pravděpodobně hrálo turnajovým systémem nikoliv vyřazovacím pavoukem.