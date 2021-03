Extraliga žen končí předčasně. Zlato jde do Liberce, Olomouc cítí křivdu

Stejně jako loni není volejbalistkám přáno porvat se o titul ve vyřazovací soutěži. Play off UNIQA extraligy žen bylo totiž kvůli nákaze v několika týmech zrušeno. Zlato putuje do Liberce, stříbrné medaile na Olymp. V táboře spolufavorizované Olomouce naopak zavládlo zklamání a pocit křivdy.

Extraligové play off se zadrhlo kvůli vysokému počtu pozitivně testovaných hráček VK Brno a TJ Ostrava ještě před kompletně dohranou čtvrtfinálovou fází. První kolo vyřazovací soutěže hravě zvládla liberecká Dukla i Olomouc. Do semifinále i přes několik nakažených hladce postoupil také Olymp Praha.

Správní rada Českého volejbalového svazu (ČVS) však nyní ukončila celý ročník 2020/21. Na vedení extraligy začaly tlačit volné termíny. Kvůli reprezentačním akcím se totiž muselo dohrát do 18. dubna.

„Přijdeme sice o soutěžní vrchol UNIQA extraligy žen, ale máme jistotu, že směrem ke zdraví hráček jsme udělali maximum,“ uvedl v tiskové zprávě předseda ČVS Marek Pakosta. „Z pohledu regulérnosti a kredibility soutěže by bylo značně riskantní pokračovat,“ doplnil předseda Asociace volejbalových profesionálních klubů Martin Gerža.

Je to nefér a chyba vedení, zní z Olomouce

Na rozdíl od předchozí nedohrané sezony je letos korunován šampion – vítěz základní části Liberec. Na účastníka Ligy mistryň a vítěze domácího poháru z Olomouce zbyl bronz. „Svaz nás teď připravil o šanci bojovat o zlato. Je to nefér a chyba vedení,“ prohlásil výkonný ředitel VK UP Olomouc Radan Holásek.

Dle jeho názoru se play off mělo dohrát za účasti třech nejlepších týmů sezony. „Ve stanovách stojí, že když tým v play off onemocní, nastává kontumace. S Olympem jsme mohli odehrát semifinálovou sérii. Vítěz by se pak utkal s Libercem o titul,“ nastínil scénář olomoucký manažer.

Pro určení konečného pořadí a medailových příček teď posloužila tabulka dlouhodobé části soutěže. „V základní části jsme chtěli skončit do třetího místa, abychom chytili Liberec ve finále. Měli jsme dva těžké turnaje Champions League. Naše hráčky byly rok zavřené na bytech, aby neonemocněly a dohrály sezonu. Nechodily skoro ven, odehrály vše. A teď nám řeknou, že se bere pořadí po základní části,“ smutnil Holásek.

Pro ambiciózní Olomouc, která postavila tým s řadou cizinek, je bronz považován za neúspěch. „Holky jsou srdcařky, je to pro ně obrovská škoda. Testovaly se pořád dokola, bály se o kolektiv, aby se náhodou někdo nenakazil. Hráčky měly šílenou obavu z toho, že by nedohrály soutěž. Teď přitom trpí z důvodu, že mají nakažené v jiném týmu,“ dodal Holásek.